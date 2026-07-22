Аларма за шофьорите! Затварят "Тракия" за час

Движението по автомагистрала „Тракия“ ще бъде спряно в двете посоки днес между 13:30 и 14:30 ч за извършване на повторен оглед на местопроизшествието по досъдебното производство за тежката катастрофа с тир, при която загина един човек.

По искане на ОДМВР – Бургас и със заповед на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) трафикът ще бъде пренасочван по стария път „Петолъчката – Карнобат“.

Тежкият инцидент стана на 10 юли на 311-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Товарен автомобил, управляван от 56-годишния Ангел Иванов, премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. При катастрофата загина 42-годишен мъж, а двама души бяха ранени.

На шофьора на камиона беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост при тежко пътнотранспортно произшествие. Окръжният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража“.

Повторният оглед е част от действията по разследването, което продължава.