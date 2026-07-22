Голяма промяна в училище. Нови изпити в 10-и клас

Голяма промяна ще настъпи в средното образование, ако се приемат новите идеи на МОН. Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас да включва и задачи по история и цивилизации и философия, предлагат от МОН.

За седмокласниците изпитите остават непроменени - само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Интегрирани задачи няма да има и за матурите - държавните зрелостни изпити остават в същия формат, съобщиха от МОН.

Тестът по български език и литература (БЕЛ) в 10 клас. ще включва 22 задачи, от които 18 с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература и 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Предвижда се увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути. Така продължителността му ще се изравни с теста по математика, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки.

Новият формат на изпита по български език и литература е следваща стъпка в процеса на промяна на националните външни оценявания, посочват от МОН. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцентът се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избора на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически и граждански умения.

Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. И през следващата учебна 2026/27 г. този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, което е с две по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10. Както и миналата година националното външно оценяване в 10. клас ще е в същите дни като за седмокласниците - 16 и 18 юни, като ни ще са неучебни.

Миналата година МОН предложи интегрирани изпити по математика за седмокласниците - с включване на задачи и по природни науки. Заповедта за това обаче веднага бе обжалавана от няколко родители заради липсата на предвидимост. В резултат тогавашният министър Красимир Вълчев отмени промяната, без да изчака окончателно произнасяне по същество по образуваното дело. Мотивът му бе запазване на спокойствие в системата заради нестабилната политическа ситуация тогава.

Очакванията са предложените промени за 10. клас да минат без възражения, тъй като от изпитите в 10. клас не зависи почти нищо - учениците си продължават в гимназията, в която са приети след 7. клас.

Единствено учениците от обединените училища, които са до 10. клас, кандидатстват с тях за друга гимназия, но те са твърде малко.