Голяма промяна в училище. Нови изпити в 10-и клас
Голяма промяна ще настъпи в средното образование, ако се приемат новите идеи на МОН. Националното външно оценяване по български език и литература в 10...
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Голяма промяна ще настъпи в средното образование, ако се приемат новите идеи на МОН. Националното външно оценяване по български език и литература в 10...
Историята на свещения ден
Ислямистите от "Боко Харам" прилагат невиждана досега стратегия да превръщат малки момиченца в камикадзе. 10-годишно момиченце с шахидски пояс се взри...