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Ислямисти избиха 2000 души

Ислямисти избиха 2000 души

Ислямистите от "Боко Харам" прилагат невиждана досега стратегия да превръщат малки момиченца в камикадзе. 10-годишно момиченце с шахидски пояс се взри...

12 януари | 21:25
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