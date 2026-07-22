За първи път! Рекордна глоба за дете с тротинетка

За първи път съдът наложи рекордна глоба от 10 000 лева за дете с тротинетка.

Окръжният съд в Монтана присъди обезщетение за пострадал от удар с тротинетка. 10 000 евро трябва да платят родителите на 14-годишно момче, връхлетяло мъжа на 67 години.

Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. Мъжът се движел по велосипедната алея в парк ”Монтанензиум”. Младежът, който се е движел с тротинетка по успоредна алея, прави завой и се блъска в предната част на велосипеда. 67-годишният мъж е получил счупване на тазобедрена става. Наложило се е да бъде опериран и ставата да бъде сменена, предава БНР.



По делото са приети заключенията на вещи лица, изслушани са показанията на очевидец, приет е видеозапис от охранителна камера. Окръжен съд Монтана прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче.

Неговото поведение, като водач на индивидуално електрическо превозно средство, нарушава правила на Закона за движението по пътищата, поради което се явява противоправно.

Родителите са осъдени да заплатят на възрастния мъж 10 000 евро и 1 140 евро за имуществени вреди, заедно със законна лихва върху тези суми. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допускат той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява преди да е навършил 16 години.