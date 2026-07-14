От самолета в ареста. Връщат днес Стоян Мавродиев

Очаква се днес бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като сръбските власти одобриха предаването му миналата седмица.

Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване по обвинения, свързани с разследването за отпускането на кредит за 150 милиона лева от ББР.

От ареста в Белград – в следствения арест в София

След пристигането си в България Мавродиев ще бъде конвоиран до следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“ в София.

Предстои прокуратурата официално да му предяви обвинението, след което съдът ще трябва да определи мярката му за неотклонение.

Делото за кредита от 150 млн. лева

По същото дело обвиняем е и бизнесменът Румен Гайтански, който беше задържан през миналата година, но впоследствие освободен.

Тогава съдът прие, че към онзи момент прокуратурата не е представила достатъчно доказателства, които да подкрепят обвинението за длъжностно присвояване.

Разследването е свързано с отпускането на кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие.

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