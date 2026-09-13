Прокуратурата реши съдбата на Стоян Мавродиев
Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс
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Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 203 от Наказателния кодекс
Възможно е делото да влезе в съда още в петък
Бившият шеф на ББР доброволно е искал да се върне в България заради лични въпроси, каза адвокатът му
Той беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване
Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие
Банкерът сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България
Банката успяла да спари само 4 млн. лв. от 150-те милиона кредит, отпуснати от беглеца
Документите с искане за екстрадиция са предадени, съобщи правосъдният министър
Защитата му настоява за незабавна екстрадиция и включване в наказателното производство у нас
Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на издирвания бенкер
Премиерът е в Черна гора за срещата на върха ЕС-Западни Балкани
Говори прокурор Десислава Петрова
Журналистка предупреди, че процедурата в Сърбия може да се проточи дълго и последната дума ще има правосъдният министър
Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП
Прокуратурата го обвинява в длъжностно присвояване
Мавродиев е в неизвестност от началото на разследването през август тази година
Той е обвинен заедно с Румен Гайтански-Вълка и адвокат Иван Георгиев за необслужвания кредит
Най-вероятно ще стане защитен свидетел
Примката около бившия шеф на ББР се затяга
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