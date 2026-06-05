Радев се разбра с Вучич за Мавродиев, разкри скрити разходи

Премиерът Румен Радев е в Черна гора, където участва в срещата на върха ЕС-Западни Балкани. Там той коментира горещи теми, сред които екстрадацията на Стоян Мавродиев.

"Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви Радев пред журналисти.

"Препоръката на ЕК за започване на процедура по свръхдефицит срещу България е красноречива ценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. А именно - чрез декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на плащанията по ДДС, изземване предварително на дължимите данъци за предишни години, които се прехвърлят именно в настоящите времена, както се случи с данъците за банките. При това с големи харчове, и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени. Така че това е резултатът от тази политика, който виждаме и до днес", каза още премиерът.

Той изрази надежда, че партиите в парламента ще проявят реализъм и конструктивност, така че с общи усилия да се оздравят публичните финанси.

Премиерът коментира и изнесените от финансовия министър данни за разминаване в данните за дефицита между Брюксел и София заради некоректно подадени данни от предходните управления. "Има голямо разминаване и то е защото през последните няколко години имаме отлагани плащания, които се прехвърлят за следващата година. Това са така наречените скрити разходи, които помпат скрития дефицит", обясни той.

Изплуват фактури от минали години за извършени дейности, които не са платени. "И те са на огромна стойност - за на 2 милиарда и 200 милиона евро. Така че тези разходи първо трябва да бъдат покрити. Именно това е скритият дефицит", подчерта отново премиерът.

Радев коментира и по основните теми на форума в Черна гора, които включват разширяването на съюза, интеграцията на района чрез Плана за растеж и укрепване на сигурността във връзка с киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

По отношение на разширяването на ЕС министър-председателят изтъкна, че позицията на България е много ясна. "Продължаваме да отстояваме тезата, че разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги. Това означава дълбоки реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права и изграждането на отношения на добросъседство. Нашата позиция е, че не трябва да пренасяме унаследени политически и исторически проблеми вътре в Европейския съюз", подчерта той.

По думите му София приветства прогреса, който е направен от домакините на форума Черна гора, и оценява високо усилията, които полага Албания за напредване към членство. "Пожелаваме и на другите държави да полагат същите усилия, за да получат сходен резултат", изтъкна той.

Радев изтъкна, че днешната среща е важна и за страната ни, която "винаги е била основен двигател на процеса на разширяване и интеграция на Западните Балкани". "Вярваме, че това е инвестиция в нашата сигурност и допринася за разширяването на общото европейско пространство на стабилност и просперитет", изтъкна той.

По отношение на войната в Украйна Радев заяви, че Европа трябва да постави по-силен акцент върху дипломацията.

„Подкрепяме всяко усилие за постигане на мир. Досега развихме различни инструменти за влияние върху този конфликт, но основно военни и икономически. Време е да използваме най-мощния инструмент - дипломацията“, посочи той.

В отговор на въпрос за европейската перспектива на Република Северна Македония Радев заяви, че България е готова да помага на всяка държава кандидат за членство, но очаква изпълнение на поетите ангажименти.

„Чакаме Република Северна Македония да изпълни преговорната рамка. Имаме консенсус от юли 2024 г. и очакваме най-накрая да бъде променена Конституцията и българите да бъдат вписани в нея“, заяви Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com