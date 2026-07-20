Американските самолети пристигат в „Безмер“ в петък

Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването в България на до осем американски самолета КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ. Те ще разполагат с лично оръжие и боеприпаси, както и с необходимото летищно оборудване, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Предвижда се американските сили да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е да бъде осигурена подкрепа за операции на САЩ в района на Близкия изток.

Решението на правителството е взето след получена дипломатическа нота от американската страна. Предложението е в съответствие със Споразумението между България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано през 2006 г.

Съгласно документа авиационна база „Безмер“ е определена като съоръжение за съвместно използване от въоръжените сили на двете държави.

Заради характера и мащаба на заявеното американско присъствие окончателното решение трябва да бъде взето от Народното събрание, уточняват още от правителствената пресслужба.