Пулев обяви силни резултати за ВМЗ: Печалба, нови работници и постъпления

„Вазовските машиностроителни заводи“ (ВМЗ) са приключили първите шест месеца на годината с печалба от 16,9 млн. евро, обяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на парламентарния контрол. Приходите на държавното дружество са достигнали 164 млн. евро, а разходите са 148 млн. евро. ВМЗ разполага с над 24 млн. евро налични средства и очаква още 150 млн. евро постъпления до края на годината. Според Пулев няма предпоставки за ликвидна криза или опасност за финансовата стабилност на стратегическото предприятие.

164 млн. евро приходи за шест месеца

От общите приходи за полугодието 135,5 млн. евро са постъпили от продажба на произведена продукция. Разликата между приходите и отчетените разходи е позволила на предприятието да запази положителния си финансов резултат.

„Състоянието е стабилно. Със сигурност искаме резултатите да бъдат още по-добри, но към момента няма предпоставки за ликвидна криза и притеснения“, заяви Александър Пулев.

Данните показват, че дружеството разполага с достатъчен паричен ресурс за текущата си дейност, а очакваните постъпления до края на годината допълнително укрепват финансовата му позиция.

Работниците остават ключов актив

Икономическият министър подчерта, че ръководството разглежда служителите като най-важния ресурс на ВМЗ и работи за подобряване на условията в производството.

„Ние осъзнаваме колко важен актив са хората. Обезпечили сме ги, включително и по отношение на създаването на по-добри условия на труд“, посочи Пулев.

Средносписъчният персонал към края на март е бил 4918 души. За сравнение, в края на предходната година във ВМЗ са работили 4790 служители, което означава увеличение със 128 души.

Положителна тенденция и през първото тримесечие

Отчетът на дружеството за първото тримесечие също показва запазване на печелившата тенденция. За всеки 100 евро разходи компанията е реализирала 120 евро приходи.

Брутната печалба за периода е достигнала 18,4 млн. евро при 49 млн. евро за цялата предходна година. Приходите от продажби за тримесечието са били над 100 млн. евро.

В публикуваните данни финансовият резултат е посочен в размер на 16,9 млн. евро, докато в края на предходната година той е бил 48,28 млн. евро.

Стратегическо производство за отбраната

ВМЗ произвежда противотанкови управляеми и неуправляеми снаряди, авиационни неуправляеми ракети, артилерийски муниции, взриватели, инструменти и нестандартно оборудване за специалното производство.

Дружеството извършва още реекспорт, ремонт на специални изделия, утилизация и транспорт. Паралелно с производството продължава реновирането на съществуващите сгради, което трябва да подобри условията на труд и капацитета на заводите.

Финансовите резултати имат особено значение заради ролята на ВМЗ като едно от най-големите предприятия в българската отбранителна индустрия и основен работодател в Сопот и региона.