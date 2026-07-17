Радев отсече: Няма подпис, няма нови ангажименти!

Премиерът Румен Радев категорично отхвърли твърденията, че външният министър Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема нови военни или финансови ангажименти. Той подчерта, че името ѝ присъства единствено в преамбюла на документа, но под текста няма неин подпис. Според Радев разпространяваната обратна информация не отговаря на истината. Министър-председателят увери, че позицията на страната остава непроменена - България участва в общите европейски решения, но няма да предоставя оръжие и финансови средства.

„Няма и няма да има подпис“

„Видяхте ли подписа на министър Петрова под тази декларация? Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Затова съм учуден с каква увереност се разпространява обратната информация“, заяви Радев.

Той отхвърли и твърденията, че визитата на външния министър в Киев е била използвана за присъединяване към нови инициативи за военна подкрепа. По думите му Петрова не е подписвала и текстовете, свързани с така наречената Коалиция на желаещите, спомената в седма точка на документа.

„Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна“, подчерта премиерът.

Продължение на разговорите със Зеленски

Радев обясни, че посещението на Велислава Петрова е било част от последователния двустранен диалог между София и Киев.

„Министър Петрова отиде там, за да продължи разговорите, които имах с президента Зеленски. В рамките на един месец проведохме три срещи и разговора, поискани от него по време на различни международни събития“, посочи министър-председателят.

Той уточни, че разговорите са били съсредоточени върху конкретни области от взаимен интерес, а не върху нови военни задължения. Външният министър е била поканена и на официален държавен празник на Украйна, като подробностите около поканата са от компетентността на домакините.

Енергетиката и икономиката във фокуса

Основните теми на посещението са били възможностите за по-тясно икономическо и енергийно сътрудничество между двете държави.

„Това бяха важни разговори за взаимноизгодно сътрудничество в енергетиката и икономиката. Госпожа Петрова продължи този диалог. Имаше и разговори с „Нафтогаз“, при които виждаме сериозен потенциал и перспектива“, заяви Радев.

По думите му контактите с украинската енергийна компания са част от по-широко партньорство, което може да донесе конкретни ползи за България. Правителството ще продължи отношенията с Киев във всички сфери, в които те отговарят на националния интерес.

Българската позиция не се променя

Радев заяви, че позицията на страната за войната вече е била представена ясно както пред европейските институции, така и пред международните партньори.

„Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, и пред нашите партньори в Анкара и Париж. България е част от общите европейски решения, но няма да предоставя оръжие и финансови средства. Това е ясно“, подчерта той.

Премиерът допълни, че развитието на икономически и енергийни отношения с Украйна не трябва да се тълкува като промяна на тази политика.

„Продължаваме отношенията си с Украйна там, където преценяваме, че това е целесъобразно. Това не означава промяна в позицията ни за предоставяне на военна или финансова помощ“, каза Радев.

Ангажиментите са в съюзнически формати

Министър-председателят коментира и текстовете за укрепване на украинската противовъздушна отбрана. Той припомни, че България участва в европейската инициатива European Sky Shield още от септември 2022 г.

„България беше една от първите държави, които се присъединиха към инициативата. Ние сме активна част от нея“, заяви Радев.

Той даде като друг пример противоминната група в Черно море, в която страната работи със своите съюзници за повишаване на морската сигурност.

„Това са конкретни ангажименти, които изпълняваме в рамките на съюзническите решения и собствените си възможности“, заключи премиерът.