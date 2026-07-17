Петрова сложи край на спора за Киевската декларация

„Не е поеман никакъв ангажимент България да участва в „Коалицията на желаещите“, заяви категорично външният министър Велислава Петрова. Тя призова да бъдат прекратени спекулациите около Киевската декларация и подчерта, че подобни политически документи не се подписват, а се приемат от участниците в съответните международни срещи.

По думите й позицията на София не е променена - България защитава своя национален интерес, без да пречи на съюзниците и партньорите си да защитават своя. Петрова определи разгорелия се спор като „буря в чаша вода“.

Повод за реакцията й стана документ, публикуван на официалния сайт на украинския президент след срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. България е посочена сред държавите в Киевската декларация, която определя „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и съдържа текст за засилване на участието в нейните усилия.

Петрова обаче подчерта, че присъствието на страната в политическия документ не означава автоматично поемане на юридически, военен или финансов ангажимент. „Такъв тип декларации не се подписват, а се приемат. Позицията на България остава една и съща - защитаваме своя интерес, но не пречим на своите съюзници и партньори да защитават своя“, заяви външният министър.

Премиерът Румен Радев също отхвърли твърденията, че под документа стои български подпис. „Няма подпис под Киевската декларация и няма да видите такъв“, заяви той.

Велислава Петрова настоя, че шумът около документа не отразява действителната българска позиция и постави въпроса защо темата се разгаря точно сега. „Крайно време е да се спре със спекулациите. Интересно е, че точно през тази седмица се развива такава буря в чаша вода. Добре е да се замислим защо се случва точно това“, каза министърът.

Тя припомни, че в началото на седмицата България е показала, че може да отстоява резервите и националните си интереси, без да изпада в международна изолация. „В понеделник ясно показахме, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки това да не бъде изолирана. Напротив - нашите резерви бяха взети предвид“, подчерта Петрова.