България застана твърдо зад Украйна срещу руската агресия

България застана с подписа си зад силна и категорична подкрепа за Украйна в нейната защита срещу руската агресия. Външният министър Велислава Петрова подписа Киевската декларация заедно с още девет партньори след Петата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Документът призовава за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, нов натиск върху руската военна икономика и надеждни гаранции за сигурност. България потвърди и позицията, че мир в Европа не е възможен без суверенна, независима и териториално цяла Украйна.

Срещата се проведе в Киев на 15 юли - Деня на украинската държавност, в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Декларацията надгражда решенията от предишните форуми в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса и определя сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа като неразривно свързана.

Категорично осъждане на Русия

България и останалите подписали държави осъждат незаконната, непредизвикана и неоправдана военна агресия на Русия и настояват Москва незабавно да прекрати войната. Те потвърждават правото на Украйна да се защитава и отказват да признаят каквато и да било насилствена промяна на международно установените ѝ граници. Пълното и проверимо изтегляне на руските сили и военна техника от цялата украинска територия е посочено като задължително условие за траен мир.

В документа е записано и едно от основните украински условия - никакви решения за бъдещето на страната да не се вземат без нейното участие. Подписалите държави подкрепят справедлив мир, основан на международното право, и призовават Русия да приеме пълно прекратяване на огъня.

Повече защита срещу руските ракети

Декларацията определя укрепването на украинската противовъздушна отбрана като спешен приоритет. Призивът е за предоставяне на подходящи системи и ракети прехващачи, способни да унищожават балистични цели и да защитават цивилното население и критичната инфраструктура.

Осъдени са засилените руски атаки срещу Киев, други украински градове и енергийната система. Подписалите държави определят целенасочените удари срещу цивилни и жизненоважна инфраструктура като военни престъпления и настояват международните механизми да осигурят отговорност за извършителите.

България подкрепи и по-тежки санкции

С подписа си София подкрепи засилването на санкционния натиск срещу Русия и нейната военна икономика. Декларацията призовава за пресичане на заобикалянето на ограниченията, действия срещу руския сенчест флот и по-тясно сътрудничество срещу кибератаки, дезинформация и други хибридни операции.

Държавите настояват и за връщането на всички незаконно депортирани и принудително преместени украински граждани, особено децата. Те искат освобождаване на незаконно задържаните цивилни и военнопленници и подкрепят създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна.

Особено силен политически знак се съдържа в точка 7, която признава Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и за предоставяне на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност. България е сред държавите, заявили готовност да засилят участието си в работата на формата, макар декларацията да не разписва конкретен национален принос.

България се включва във възстановяването

Киевската декларация заявява готовност за участие във възстановяването на Украйна след войната, хуманитарното разминиране, възстановяването на природата и подпомагането на разрушените общности. Подкрепено е и бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз и нейният необратим път към НАТО, когато съюзниците постигнат съгласие и условията бъдат изпълнени.

Следващата среща на върха „Украйна-Югоизточна Европа“ ще се проведе в Словения през 2027 година.

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