Властта призна истината за смъртоносните пътища у нас

Българските пътища са се превърнали в бойно поле, а страната няма истински магистрали, а само скоростни трасета със съмнителна безопасност. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в интервю за бТВ. Той призна, че инфраструктурата и мантинелите са в лошо състояние, а обучението на младите водачи не ги подготвя за реалните опасности на пътя. Според него държавата трябва да започне от превенцията, вместо да разчита основно на глоби след нарушенията.

„Нека веднъж завинаги да си признаем, че в България няма магистрали, а скоростни пътища. България няма инфраструктура и мантинелите също не са в най-доброто си състояние“, заяви Пеев.

Транспортният министър поиска връщане на практическото обучение на специализирани полигони и по-строги правила за шофьорите през първите години след получаването на книжка. По думите му именно неопитността, съчетана с лошата пътна среда, увеличава риска от тежки катастрофи.

Пеев настоя и за единен контрол върху движението, който да обедини действията на различните институции. Според него безопасността трябва да се възпитава още в семейството и училището, така че обществото да престане да приема жертвите на пътя като нещо неизбежно.

„Глобата е финалът на един процес, а трябва да се работи повече върху превенцията. Трябва предварително да осигурим безопасността, а едва след това да се налагат глоби“, подчерта министърът.

Той се закани да сложи край и на огромните възнаграждения в губещи държавни предприятия като БДЖ и „Български пощи“. По думите му не е приемливо членовете на управителните съвети да получават високи суми, докато служителите работят при тежки условия, а дружествата трупат загуби.

„Нито един човек от управителния съвет на въпросните дружества няма да взима повече от президента“, заяви Пеев. До края на юли директорските възнаграждения трябва да бъдат намалени, а от 1 август ще влязат в сила нови методики, които ще обвържат заплатите със постигнатите резултати.

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