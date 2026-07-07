Георги Пеев: Подготвяме карта на стратегическите инфраструктурни проекти

Подготвяме карта на стратегическите инфраструктурни проекти, които са приоритетни за страната. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с ръководството на Камарата на строителите в България.

„Нашата цел е да въведем дългосрочно планиране с ясни срокове и видими резултати“, подчерта министър Пеев. Той каза, че един бюджет трябва да бъде облечен във форма на политики, както и да се изготви по-ясна методика за индексациите, която да има еднакво прилагане на правилата за всички участници в сектора.

Министър Пеев посочи, че публично-частното партньорство е инструмент, който може да бъде много полезен при реализацията на инфраструктурни проекти, когато е приложен правилно, прозрачно и с ясни гаранции за обществения интерес.

„Фокусът ни е върху подобряване на управлението, финансовата устойчивост и качеството на услугите. Целта ни е предприятията в системата да работят прозрачно и ефективно, а законодателната рамка да подкрепя този процес“, отбеляза министър Пеев.

„За мен е важно да поддържаме активен и конструктивен диалог с браншовите организации, защото те са пряко ангажирани с реализацията на проекти и имат ценна експертиза от практиката“, каза Георги Пеев.

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