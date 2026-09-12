Министър Пеев възложи важна задача на новото ръководство на "Български пощи"
Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите, каза той
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Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите, каза той
Министърът на транспорта и съобщенията се срещна с представители на автошколите
Държавата предприема мащабна реформа в безопасността на движението
Предвижда се и строежът на нови летища
Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
Стратегическите коридори са приоритет, стари летища стават индустриални зони, казва министъра на транспорта Георги Пеев
Министърът на транспорта и съобщенията направи проверка на Българския разменно-сортировъчен център в София
Министър Георги Пеев проведе онлайн среща с Раду Динел Мируца и Александра Софрониевич
Първите два от общо 35 нови влака ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември.
На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по ПВУ
Няма опасност за самолетите, които кацат в София
В България право на карта за безплатно пътуване имат приблизително 900 000 деца
Тунел 2 се намира в най-трудния планински участък между Елин Пелин и Вакарел, а изграждането му започва през лятото на 2021 г.
Безопасността на пътя - цел № 1 в транспорта
По думите му властта ще направи всичко възможно, за да осигури европейско финансиране за железопътния транспорт
След 20 години, 20 нови влака поемат по жп релсите
Министър Георги Пеев ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на новите електрически мотрисни влакове „Шкода“
Министърът на транспорта разпореди проверка
Той очаква АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша заповед за ограниченията за движение на камионите
Министърът подчертава, че транспортните оператори имат отговорност, която надхвърля буквата на закона