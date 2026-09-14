Министър Пеев: Имаме стратегическа роля в развитието на европейското въздушно пространство

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе среща с Арндт Шьонеман, главен изпълнителен директор на DFS Deutsche Flugsicherung GmbH – германския доставчик на аеронавигационно обслужване.

Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между ДП „Ръководство на въздушното движение“ и DFS. Акцент беше поставен върху общите предизвикателства пред европейската авиация, по-ефективното използване на въздушното пространство, повишаването на капацитета и оперативната ефективност.

„България има стратегическо географско положение и трябва да бъде активен участник в процесите по модернизация на европейското въздушно пространство. Нашата цел е да използваме това предимство и да развиваме капацитета на страната като важна част от европейската транспортна мрежа“, заяви министър Георги Пеев.

По време на срещата бяха обсъдени още внедряването на нови технологии в управлението на въздушния трафик, обменът на експертиза, добри практики между двете организации и възможностите за конкретни съвместни инициативи.

„Развитието на аеронавигационното обслужване е ключово за сигурността, ефективността и устойчивостта на въздушния транспорт. Затова е важно България да участва активно в европейския диалог и в процесите, които ще определят бъдещето на въздушното пространство“, допълни министър Пеев.

Двете страни потвърдиха готовността си да продължат диалога и да работят по конкретни инициативи за задълбочаване на сътрудничеството в областта на аеронавигационното обслужване.