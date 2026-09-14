Докато Борисов търси „новите умове“, негов любимец напусна ГЕРБ

Ново знаково оттегляне разтърси ГЕРБ. Мартин Харизанов, който дълги години беше сред активните лица на партията във Враца и е сочен като близък до лидера Бойко Борисов, обяви, че напуска ГЕРБ и нейните структури.

Решението си той съобщи с публикация във Facebook, в която направи равносметка на годините си в партията и обясни защо избира да продължи по различен път.

Харизанов подчертава, че раздялата му с ГЕРБ не е резултат от конфликт или разочарование. Напротив – той заявява, че си тръгва с благодарност към хората, с които е работил, и с признателност към Бойко Борисов за оказаното му доверие.

„Взех решение да напусна ПП ГЕРБ и структурите на партията. Не го правя с разочарование, конфликт или желание да зачеркна годините зад гърба си“, написа той.

В равносметката си Харизанов посочва, че именно трудните периоди са сред моментите, с които се гордее най-много.

"Благодарен съм на ген.Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас. Създадохме приятелства, които за мен никога не са зависели от партийна книжка.

Не съжалявам за нито един ден от този период.

Напротив. Най-много се гордея с времето, когато беше трудно. Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Бяхме на терен, сред хората, зад каузи, които имат значение за областта. Това не може да бъде изтрито и няма причина да бъде отричано.

По думите му във Враца партийният екип не се е оттеглил, когато публичното заявяване на принадлежност към ГЕРБ е било трудно. Той припомня и изграждането на силна младежка структура, както и работата по местни каузи.

„Аз никога не съм искал политиката да бъде професията ми. Влязох в нея с една ясна причина, да имам повече възможности да бъда полезен за област Враца. За мястото, в което живея, в което растат децата ми и което твърде дълго е плащало и продължава да плаща цената да бъде подценявано.

Направих каквото можах. Понякога успявах, понякога не. Но за едно съм спокоен- никога не съм стоял отстрани и никога не съм чакал някой друг да свърши трудното вместо мен.

Искам да бъда пределно ясен и за решението си днес“, заявява Харизанов.

Няма да търси нов политически проект

Харизанов изрично отхвърля възможността напускането му да е подготовка за преминаване в друга партия.

„Не напускам, за да се „пребоядисам“. Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект“, категоричен е той.

Според него политиката никога не е била цел сама по себе си. Той твърди, че е влязъл в нея с желанието да има възможност да бъде полезен на Враца – мястото, в което живее и отглежда децата си.

Ново начало в бизнеса

След политиката той планира да насочи усилията си към бизнес начинания, нови идеи и проекти.

Харизанов обяснява, че иска да има необходимото време и свобода, за да ги развие пълноценно.

Той обаче не възнамерява да се дистанцира от обществения живот. По думите му ще продължи да подкрепя каузи, които смята за важни, и да помага, когато има възможност.

„От политиката може да се оттеглиш. От хората и от мястото, което наричаш свой дом – не“, пише той.

„Време за следващата“

В края на посланието си Харизанов благодари на хората, с които е споделял политическия си път, и подчертава, че създадените през годините приятелства остават независимо от партийната принадлежност.

„Затварям тази страница спокойно. Не се отказвам от нищо, в което съм вярвал, и не зачерквам нищо, което сме постигнали“, заявява той.

След равносметката идва и краткото му послание за бъдещето: „Време за следващата.“