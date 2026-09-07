Йотова почете героите на Добруджа: Свободата не е просто страница от историята

„Разказите за свободна българска Добруджа не са просто страници от историята. За мнозина те са лична съдба и наследена родова памет, предавана от поколение на поколение като безценен спомен, повод за самочувствие и гордост.“

Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до жителите на Добрич и кмета на града по повод 110-годишнината от Добричката епопея и 86-годишнината от подписването на Крайовската спогодба. Двете годишнини се отбелязват днес, 7 септември.

Държавният глава подчертава, че пътят на Добруджа към свободата е бил незаслужено дълъг и белязан от тежки изпитания.

„Съдено му бе да понесе тежки неправди и да посрещне цели три пъти освобождението“, посочва Йотова.

Тя отдава почит на българските воини, сражавали се в Добричката епопея, които с цената на живота си са защитавали родната земя.

„В славните дни на Добричката епопея победоносните български воини са напоили с кръвта си добруджанската шир, без да отстъпят и педя от родната земя“, заявява президентът.

7 септември 1940 г. – денят на завръщането

По думите ѝ 7 септември 1940 г. остава незабравима дата, когато Южна Добруджа и Добрич завинаги се завръщат в пределите на България.

„Крайовската спогодба затвори завинаги една от най-болезнените рани във всяко българско сърце и възроди трайното приятелство между българския и румънския народ“, посочва Йотова.

Тя подчертава, че днес България трудно може да бъде представена без Добруджа – земята, в която се е родила и укрепнала българската държава.

„Без чудно хубавите добруджански равнини и техния хлебороден чернозем. Без Йовковата проникновеност, без нежното слово на Дора Габе. Без всички вас – сърдечните, трудолюбиви и винаги гостоприемни добруджанци“, допълва държавният глава.

Две дати, един български идеал

В приветствието си президентът прави паралел между 6 септември 1885 г. и 7 септември 1940 г. като две исторически дати, свързани с националното единство.

„6 септември 1885 и 7 септември 1940 година ще останат навеки дните на българското Съединение. Дни на възторг, на справедливост и надежда“, заявява Йотова.

По думите ѝ двете дати са „неразривно и неразделно вплетени“, защото въплъщават един от най-светлите български идеали – единството и благоденствието на целия български народ.

Президентът призовава днес с благодарност да бъде почетена паметта на предците, които със смелост и разум са отстоявали бъдещето на България.