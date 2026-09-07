ЦИК отвори регистрацията за инициативните комитети за президентския вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва приемането на документи за регистрация на инициативни комитети, които ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Документите ще се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ №1, във фоайето откъм вход „Ларго“.

Крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17:00 часа на 14 септември. Процедурата ще се извършва съгласно решението на ЦИК от 20 август.

Междувременно продължава и регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват в президентските избори. Техният краен срок е 9 септември.

До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова по време на първия брифинг на комисията във връзка с предстоящия вот.