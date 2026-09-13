ЦИК отвори регистрацията за инициативните комитети за президентския вот
Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
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Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
Документите за регистрация бяха предоставени от Искра Михайлова, Халил Летифов, Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти
Промените позволяват колите с чуждестранна регистрация да се управляват и от близки роднини, ако са изпълнени определени условия
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