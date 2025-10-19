Бум на новите фирми у нас. Какво стои зад рекордния ръст

Бум на новите фирми у нас.: Какво стои зад ръста?

Според последните данни на Националния статистически институт, през второто тримесечие на 2025 г. в България са регистрирани 12 479 нови фирми – ръст от 9.2% спрямо същия период на 2024 г.. Това е най-високото ниво за последните години и показва засилена предприемаческа активност в страната.

Очакванията за приемане на еврото през 2026 г. създават усещане за стабилност и предвидимост, което мотивира инвестиции и нови бизнес начинания, твърдят бизнесмени В същото време има увеличаване на търсенето. Огромно раздвижване има и в строителния сектор заради сделките с имоти.

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети са най-предпочитаните предмети на дейност, там увеличението е с 90%. Нарастване има и при сектора на услугите и строителството.

Предприемачите се стремят да се позиционират навреме преди въвеждането на еврото, за да изградят доверие и да се възползват от бъдещите облекчения при трансакции, финансиране и достъп до европейски пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com