Българинът изхвърли кебапчето! Влюби се в нова храна

Българинът пенсионира кебапчето. В хладилника му вече има място само за нови, здравословни храни.

Все по-често при разходка в големите вериги или специализираните магазини за здравословни продукти забелязваме лавинообразно нарастващо разнообразие от високопротеинови храни. Това не е случайно – пазарът у нас преминава през истински подем, движен от променящите се ценности и навици на потребителите.

Бум на протеиновата категория

Според данни на YouGov, категорията отчита годишен ръст от 87% по обем и 103% по стойност. Тази тенденция е пряко свързана с повишения интерес към здравословното хранене, устойчивостта и по-етичните избори в ежедневието, предава money.bg.

Докладът YouGov Trend Reality 2025 показва, че:

- 81% от българските домакинства обръщат значително внимание на здравето и благосъстоянието си.

- Почти половината вече усещат реално влияние върху начина си на живот.

- 69% проявяват засилен интерес към технологиите – знак за готовност да възприемат нови модели на поведение и иновации в храненето.

Нови нагласи в диетологията

Българите поставят акцент върху ключови теми:

- Хранене за дълголетие (63%)

- Връзката между мозък и черва (57%)

- Противовъзпалителни режими (40%)

- Чисто хранене (65%)

Именно тези нагласи очертават основата на промяната в потреблението на протеини.

Протеиновият преход

Търсенето на по-функционални и отговорни храни води до разширяване на високопротеиновата категория. Потребителите намаляват консумацията на животински продукти и се ориентират към растителни, ферментирали и култивирани алтернативи.

Т.нар. „протеинов преход“ е по-ясно изразен у нас – 51% от българите вече го следват, спрямо средно 39% за ЕС. Това се обяснява с ценности като грижа за околната среда, етичност и стремеж към по-добри решения за здравето.

Поведение на купувачите

„Пазарът на високопротеинови храни в България се развива с изключително бързи темпове. Потребителите все по-често избират продукти, които подпомагат здравето им, предлагат функционални предимства и се вписват добре в ежедневието им. Именно тези фактори стимулират растежа на категорията и разширяването на нейната база от купувачи“, коментира Даниела Петкова, акаунт мениджър в YouGov България.

Впечатляващи резултати

- 36% от домакинствата са купували високопротеинови продукти поне веднъж до август 2025 г. – ръст от 10 процентни пункта спрямо предходния отчет.

- Най-голям скок е регистриран при плодовите кисели млека – продажбите са нараснали с 399% по обем и 373% по стойност.

- Силен ръст има и при натуралното кисело мляко, пресния хляб, специалните сирена и дори сладоледа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com