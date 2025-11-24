Перфектната закуска! Мини палачинки "Облачета"

Искате бърза лесна и вкусна закуска, на която да се зарадва и вашето дете? Мини палачинки "Облачета" са идеални за цялото семейство. Готови са за 10 минути - без бъркотия, перфектни за малки ръчички.

Необходими продукти (2 порции):

1 яйце

4 с.л. брашно

3 с.л. кисело мляко

1 ч.л. захар (може и без)

1/2 ч.л. бакпулвер

1 с.л. олио или разтопено масло

Щипка ванилия

Масло за намазване на тигана

По желание: банан, ягоди, мед или сироп

Начин на приготвяне:

Разбий яйцето с захарта.

Добави киселото мляко, олиото и ванилията. Разбъркай добре.

Сложи брашното и бакпулвера — получава се гъсто тесто като за палачинки.

Загрей тигана и леко го намажи с масло.

С лъжица капвай малки топчета тесто — мини палачинки с диаметър 3–4 см.

Пържи по 1 минута на страна, докато станат златисти.

Поднасяне:

С парчета банан или ягоди

С малко мед или кленов сироп

Може да ги сложите в купичка като „закуска за хващане“, идеална за детска ръчичка

Защо е подходящо за деца?

Меки, сладки и лесни за ядене без трохи

Може да скриеш плодове вътре

Няма пържене в много мазнина

Готови за минути

