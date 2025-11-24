Перфектната закуска! Мини палачинки "Облачета"

Искате бърза лесна и вкусна закуска, на която да се зарадва и вашето дете? Мини палачинки "Облачета" са идеални за цялото семейство. Готови са за 10 минути - без бъркотия, перфектни за малки ръчички.
Необходими продукти (2 порции):
1 яйце
4 с.л. брашно
3 с.л. кисело мляко
1 ч.л. захар (може и без)
1/2 ч.л. бакпулвер
1 с.л. олио или разтопено масло
Щипка ванилия
Масло за намазване на тигана
По желание: банан, ягоди, мед или сироп
Начин на приготвяне:
Разбий яйцето с захарта.
Добави киселото мляко, олиото и ванилията. Разбъркай добре.
Сложи брашното и бакпулвера — получава се гъсто тесто като за палачинки.
Загрей тигана и леко го намажи с масло.
С лъжица капвай малки топчета тесто — мини палачинки с диаметър 3–4 см.
Пържи по 1 минута на страна, докато станат златисти.
Поднасяне:
С парчета банан или ягоди
С малко мед или кленов сироп
Може да ги сложите в купичка като „закуска за хващане“, идеална за детска ръчичка
Защо е подходящо за деца?
Меки, сладки и лесни за ядене без трохи
Може да скриеш плодове вътре
Няма пържене в много мазнина
Готови за минути
