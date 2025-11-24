ДА! На българската храна

Перфектната закуска! Мини палачинки "Облачета"

Децата ги обожават

24 ное 25 | 7:11
474
Мира Иванова

Искате бърза лесна и вкусна закуска, на която да се зарадва и вашето дете? Мини палачинки "Облачета" са идеални за цялото семейство. Готови са за 10 минути - без бъркотия, перфектни за малки ръчички.

Необходими продукти (2 порции):

  • 1 яйце

  • 4 с.л. брашно

  • 3 с.л. кисело мляко

  • 1 ч.л. захар (може и без)

  • 1/2 ч.л. бакпулвер

  • 1 с.л. олио или разтопено масло

  • Щипка ванилия

  • Масло за намазване на тигана

  • По желание: банан, ягоди, мед или сироп

Начин на приготвяне:

Разбий яйцето с захарта.

  • Добави киселото мляко, олиото и ванилията. Разбъркай добре.

  • Сложи брашното и бакпулвера — получава се гъсто тесто като за палачинки.

  • Загрей тигана и леко го намажи с масло.

  • С лъжица капвай малки топчета тесто — мини палачинки с диаметър 3–4 см.

  • Пържи по 1 минута на страна, докато станат златисти.

Поднасяне:

  • С парчета банан или ягоди

  • С малко мед или кленов сироп

  • Може да ги сложите в купичка като „закуска за хващане“, идеална за детска ръчичка

Защо е подходящо за деца?

  • Меки, сладки и лесни за ядене без трохи

  • Може да скриеш плодове вътре

  • Няма пържене в много мазнина

  • Готови за минути

