Готварски трик! Как да обелим картофите за секунди без нож

Картофеното пюре е универсален продукт, без който е трудно да си представим домашната кухня. То е подходящо за салати, гарнитури и студени закуски. Обелването на горещите клубени обаче често е неудобно: кората се отстранява трудно, процесът отнема твърде много време и е лесно да изгорите пръстите си. За щастие, има бърз и лесен начин за обелване на картофите яке, който отнема секунди и не изисква специални умения или инструменти.

Преди да сварите картофите, трябва да се уверите, че грудките са подходящи за консумация. Ако по кората има зеленикави петна, по-добре е да не използвате такъв продукт. Качествените картофи трябва да се измият добре под течаща вода, като се отстранят почвата и замърсяванията.

Основната тайна на бързото обелване на картофите е подготовката за готвене. Докато сте още върху суровия картоф, трябва да направите плитък напречен разрез по обиколката на всеки клубен. Разрезът трябва да минава приблизително по средата, като обхваща само кожата и малко месо. Удобно е да използвате нож или кухненска ножица, като най-важното е да не прережете картофа напълно. След това клубените се сваряват в подсолена вода по обичайния начин до пълна готовност.

Когато картофите са сварени, те веднага се прехвърлят в дълбока купа със студена вода, за предпочитане с лед. Рязката промяна на температурата принуждава кората да се отдели от месото. Вътрешността на картофа остава гореща, а кората се охлажда почти мигновено. Достатъчно е картофът да се задържи в студена вода за 10 секунди.

След като се охлади, трябва да вземете картофа и да издърпате кората в различни посоки по протежение на направения разрез. Кората се отстранява с едно движение – без нож, драскотини или изгаряния. Резултатът е идеално чист горещ картоф.

Методът е особено полезен, когато трябва бързо да обелите големи количества картофи, например за маслини, винегрет или празнична трапеза. Той спестява време, усилия и прави процеса на готвене много по-приятен.

