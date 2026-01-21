Най-хрупкавите гофрети! Домашен лукс за 10 минути

Гофретите отдавна не са само десерт. Те могат да бъдат закуска, обяд, следобедно удоволствие или вечерна изненада. А когато са хрупкави отвън, меки отвътре и с неочаквана гарнитура – се превръщат в истинска звезда на масата.

Продукти (за 6–8 гофрети)

2 яйца

250 мл прясно мляко

80 мл разтопено масло

250 г брашно

1 ч.л. бакпулвер

1 щипка сол

1 ч.л. захар

малко масло за гофретника

Начин на приготвяне

В купа разбийте яйцата с млякото и разтопеното масло. Добавете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбъркайте до гладка смес. Загрейте гофретника и го намажете леко с масло. Изпичайте гофретите до златиста коричка – около 3–4 минути.

Тайната на хрупкавостта: не ги вадете веднага една върху друга, оставете ги „да дишат“.

Неочакваната гарнитура

Комбинация сладко + солено, която изненадва приятно: гъст пчелен мед, меко бяло сирене или крема сирене, няколко ореха, леко запечени, щипка мащерка или розмарин.

Така ще имате домашен вкус с гурме характер.

А можете да ги похапнете и със смокиново сладко, боровинки, нутела, и сметана.

