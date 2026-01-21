ДА! На българската храна

Най-хрупкавите гофрети! Домашен лукс за 10 минути

Хрупкави гофрети с мед и сирене. Или с каквото ви хареса

21 яну 26 | 7:15
Боряна Колчагова

Гофретите отдавна не са само десерт. Те могат да бъдат закуска, обяд, следобедно удоволствие или вечерна изненада. А когато са хрупкави отвън, меки отвътре и с неочаквана гарнитура – се превръщат в истинска звезда на масата.

Продукти (за 6–8 гофрети)

  • 2 яйца

  • 250 мл прясно мляко

  • 80 мл разтопено масло

  • 250 г брашно

  • 1 ч.л. бакпулвер

  • 1 щипка сол

  • 1 ч.л. захар

  • малко масло за гофретника

Начин на приготвяне

В купа разбийте яйцата с млякото и разтопеното масло. Добавете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбъркайте до гладка смес. Загрейте гофретника и го намажете леко с масло. Изпичайте гофретите до златиста коричка – около 3–4 минути.

Тайната на хрупкавостта: не ги вадете веднага една върху друга, оставете ги „да дишат“.

Неочакваната гарнитура

Комбинация сладко + солено, която изненадва приятно: гъст пчелен мед, меко бяло сирене или крема сирене, няколко ореха, леко запечени, щипка мащерка или розмарин.

Така ще имате домашен вкус с гурме характер.

А можете да ги похапнете и със смокиново сладко, боровинки, нутела, и сметана.

Автор Боряна Колчагова

