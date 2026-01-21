Най-хрупкавите гофрети! Домашен лукс за 10 минути

Гофретите отдавна не са само десерт. Те могат да бъдат закуска, обяд, следобедно удоволствие или вечерна изненада. А когато са хрупкави отвън, меки отвътре и с неочаквана гарнитура – се превръщат в истинска звезда на масата.
Продукти (за 6–8 гофрети)
2 яйца
250 мл прясно мляко
80 мл разтопено масло
250 г брашно
1 ч.л. бакпулвер
1 щипка сол
1 ч.л. захар
малко масло за гофретника
Начин на приготвяне
В купа разбийте яйцата с млякото и разтопеното масло. Добавете брашното, бакпулвера, солта и захарта. Разбъркайте до гладка смес. Загрейте гофретника и го намажете леко с масло. Изпичайте гофретите до златиста коричка – около 3–4 минути.
Тайната на хрупкавостта: не ги вадете веднага една върху друга, оставете ги „да дишат“.
Неочакваната гарнитура
Комбинация сладко + солено, която изненадва приятно: гъст пчелен мед, меко бяло сирене или крема сирене, няколко ореха, леко запечени, щипка мащерка или розмарин.
Така ще имате домашен вкус с гурме характер.
А можете да ги похапнете и със смокиново сладко, боровинки, нутела, и сметана.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com