Най-здравословните бонбони

Това не са „диетични топчета“, а балансирани енергийни хапки – с протеин, естествени захари и полезни мазнини. Минимални съставки. Ясен състав. Максимален контрол.
Необходими продукти (за 12 бонбона):
72 г фурми (без костилки)
48 г протеин на прах с вкус на шоколад
18 г лешников тахан
6 ореха
30–50 мл прясно мляко
Начин на приготвяне:
Подготовка на фурмите
Почистете фурмите от костилките и ги пасирайте до гъста, лепкава паста. Ако са по-сухи, накиснете ги за 5–10 минути в топла вода, след което ги отцедете добре.
Ядков акцент
Орехите се нарязват на ситно с нож, за да придадат текстура и леко хрупкав контраст.
Смесване
В купа съберете фурмената паста, протеина на прах, лешниковия тахан и орехите. Разбъркайте до получаване на ронлива смес.
Финален щрих
Добавяйте прясното мляко постепенно – лъжица по лъжица – докато се получи плътна, но лесна за оформяне консистенция.
Оформяне
Разделете сместа на 12 равни части и оформете бонбони с приблизително тегло 14 г всеки.
Стягане
Оставете в хладилник за 20–30 минути, за да се стегнат и да развият по-добра текстура.
