Изненадайте семейството с цветни палачинки

Приготвяне:

В голяма купа разбийте яйцата и захарта.

Бавно налейте млякото и олиото.

Пресейте брашното и бакпулвера.

Постепенно ги добавете към течните съставки, като внимателно ги разбърквате от долу нагоре.

Разбъркайте, докато сместа стане гъста, гладка и без бучки.

Определете колко цвята палачинки ще правите.

Ако сте избрали например три, разделете поравно сместа в три отделни купи.

Добавете малко от хранителната боя и разбъркайте до получаването на еднороден цвят.

Загрейте незалепващ тиган.

Може да добавите в него съвсем малко масло.

С черпак изсипете от едната смес.

Оформете малка палачинка.

Гответе я от двете страни за около 3-4 минути.

Така пригответе и останалите.