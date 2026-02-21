Изненадайте семейството с цветни палачинки

Съставки:
220 г брашно
2 големи яйца
80 г кристална захар
250 мл прясно мляко
2 чаени лъжички бакпулвер
2 супени лъжици олио
масло за пържене на палачинките – по желание
хранителна боя – няколко цвята по ваш избор
Приготвяне:
В голяма купа разбийте яйцата и захарта.
Бавно налейте млякото и олиото.
Пресейте брашното и бакпулвера.
Постепенно ги добавете към течните съставки, като внимателно ги разбърквате от долу нагоре.
Разбъркайте, докато сместа стане гъста, гладка и без бучки.
Определете колко цвята палачинки ще правите.
Ако сте избрали например три, разделете поравно сместа в три отделни купи.
Добавете малко от хранителната боя и разбъркайте до получаването на еднороден цвят.
Загрейте незалепващ тиган.
Може да добавите в него съвсем малко масло.
С черпак изсипете от едната смес.
Оформете малка палачинка.
Гответе я от двете страни за около 3-4 минути.
Така пригответе и останалите.
Сервирайте палачинките както обичате да ги хапвате.
Източник: Dnes.bg
