Изненадайте семейството с цветни палачинки

Приготвят се лесно, вкусни и красиви

21 фев 26 | 22:27
Мая Петрова

Съставки:

  • 220 г брашно

  • 2 големи яйца

  • 80 г кристална захар

  • 250 мл прясно мляко

  • 2 чаени лъжички бакпулвер

  • 2 супени лъжици олио

  • масло за пържене на палачинките – по желание

  • хранителна боя – няколко цвята по ваш избор

  • Приготвяне:

    • В голяма купа разбийте яйцата и захарта.

    • Бавно налейте млякото и олиото.

    • Пресейте брашното и бакпулвера.

    • Постепенно ги добавете към течните съставки, като внимателно ги разбърквате от долу нагоре.

    • Разбъркайте, докато сместа стане гъста, гладка и без бучки.

    • Определете колко цвята палачинки ще правите.

    • Ако сте избрали например три, разделете поравно сместа в три отделни купи.

    • Добавете малко от хранителната боя и разбъркайте до получаването на еднороден цвят.

    • Загрейте незалепващ тиган.

    • Може да добавите в него съвсем малко масло.

    • С черпак изсипете от едната смес.

    • Оформете малка палачинка.

    • Гответе я от двете страни за около 3-4 минути.

    • Така пригответе и останалите.

    • Сервирайте палачинките както обичате да ги хапвате.

      Източник: Dnes.bg

Автор Мая Петрова
