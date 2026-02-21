Рецептата за най-вкусното реване

Необходими продукти:
За сладкиша:
165 г едър грис
200 г захар
45 мл (3 с.л.) брашно
5 мл (1 ч.л.) бакпулвер
225 г кисело мляко
3 средни яйца
60 мл (4 с.л.) зехтин
10 мл (2 ч.л.) екстракт от ванилия
Кората на 1 лимон
Сокът от ½ лимон
За сиропа:
300 г захар
375 мл вода
Сокът от ½ лимон
За поднасяне:
Смлян шамфъстък
Кокосови стърготини
Начин на приготвяне:
Започнете със сиропа, тъй като трябва да се охлади.
В средно голяма тенджера смесете захарта и водата и загрейте на умерен огън, като разбърквате до завиране. След като сместа заври, намалете котлона и оставете да къкри без капак около 10 минути.
Добавете лимоновия сок, разбъркайте добре и оставете да къкри още 3 минути.
Свалете от котлона и оставете сиропа да се охлади напълно, докато приготвяте сладкиша. Намажете правоъгълна или квадратна тава (около 20 × 27 см) с 2 с.л. зехтин.
В голяма купа разбийте яйцата и захарта енергично за няколко минути, докато захарта се разтвори. Добавете останалите 2 с.л. зехтин, киселото мляко, гриса, брашното и бакпулвера. Разбийте добре до получаване на хомогенна смес.
След това прибавете ваниловия екстракт, лимоновия сок и лимоновата кора. Разбъркайте до гладко тесто. Изсипете сместа в подготвената тава.
Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25–30 минути, докато сладкишът придобие златист цвят.
Проверете готовността с клечка за зъби – ако излезе суха, сладкишът е готов. Ако не, печете още 3–5 минути. С помощта на голяма лъжица разпределете охладения сироп равномерно върху топлия сладкиш.
Оставете го да поеме сиропа и да се охлади напълно. След като изстине, нарежете на квадратни или ромбовидни парчета.
Поднесете, поръсен със смлян шамфъстък и кокосови стърготини, съветва Bulgaria ON AIR.
