Рецептата за най-вкусното реване

Необходими продукти:

За сладкиша:

165 г едър грис

200 г захар

45 мл (3 с.л.) брашно

5 мл (1 ч.л.) бакпулвер

225 г кисело мляко

3 средни яйца

60 мл (4 с.л.) зехтин

10 мл (2 ч.л.) екстракт от ванилия

Кората на 1 лимон

Сокът от ½ лимон

За сиропа:

300 г захар

375 мл вода

Сокът от ½ лимон

За поднасяне:

Смлян шамфъстък

Кокосови стърготини

Начин на приготвяне:

Започнете със сиропа, тъй като трябва да се охлади.

В средно голяма тенджера смесете захарта и водата и загрейте на умерен огън, като разбърквате до завиране. След като сместа заври, намалете котлона и оставете да къкри без капак около 10 минути.

Добавете лимоновия сок, разбъркайте добре и оставете да къкри още 3 минути.

Свалете от котлона и оставете сиропа да се охлади напълно, докато приготвяте сладкиша. Намажете правоъгълна или квадратна тава (около 20 × 27 см) с 2 с.л. зехтин.

В голяма купа разбийте яйцата и захарта енергично за няколко минути, докато захарта се разтвори. Добавете останалите 2 с.л. зехтин, киселото мляко, гриса, брашното и бакпулвера. Разбийте добре до получаване на хомогенна смес.

След това прибавете ваниловия екстракт, лимоновия сок и лимоновата кора. Разбъркайте до гладко тесто. Изсипете сместа в подготвената тава.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25–30 минути, докато сладкишът придобие златист цвят.

Проверете готовността с клечка за зъби – ако излезе суха, сладкишът е готов. Ако не, печете още 3–5 минути. С помощта на голяма лъжица разпределете охладения сироп равномерно върху топлия сладкиш.

Оставете го да поеме сиропа и да се охлади напълно. След като изстине, нарежете на квадратни или ромбовидни парчета.

Поднесете, поръсен със смлян шамфъстък и кокосови стърготини, съветва Bulgaria ON AIR.

