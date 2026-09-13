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Сироп пази от слънцето

Сироп пази от слънцето

Американска компания пусна в продажба слънцезащитен лосион, който, вместо да се нанася върху кожата, се пие като сироп, пише в. "Дейли мейл". Една чае...

20 май | 22:25
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