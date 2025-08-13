Не изхвърляйте лимонените кори

Не изхвърляйте корите на лимоните в коша, ако преди това сте ползвали свежите плодиве за домашна лимонада. От тях можете да си направите чудесен сироп, който можете да добавяте в коктейли, сладкищи, кремове или освежителна напитка.

Необходими са ви 20 лимона, 4 кг захар, 4 чаени чаши вода, 30 гр лимонена киселина

Начин на приготвяне:

Кората на лимоните се настъргва и се поставя в дълбок съд, прибавят се захрта, водата и лимонената киселина, сместа се разбърква добре и се оставя да престои 48 часа като се разбърква периодично. Полученият сироп се пецежда и се кипва. Докато е горещ се разпределя в затоплени бутилки и се запечатва.

Съхранява се в тъмни и сухи помещения.

