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Лимони по кило бере бай Петко

Лимони по кило бере бай Петко

71-годишен мъж от оряховското село Селановци отглежда гигантски лимони в дома си. Петко Петков е горд с продукцията си, която разнася славата му вече...

04 февруари | 18:52
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