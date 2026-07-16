Любим плод разтърси Европа. Аржентина краде короната на Испания

Когато отпиваме студената си лимонада в лятната жега или слагаме лимон на рибата си за обяд край плажа, едва ли си даваме сметка, че около любимия ни цитрусов плод, който от десетилетия сме приели за даденост, се води истинска война за ресурси, в която играят милиарди.

Цената скочи с близо 30%

През 2026 г. лимоните се превърнаха в един от плодовете с най-сериозно поскъпване на европейския пазар. Данни от Испания - най-големия доставчик на лимони за Европейския съюз, показват, че през юни потребителските цени са били с 29,7% по-високи спрямо същия месец на 2025 г. В някои търговски вериги увеличението е дори по-голямо – цената на килограм лимони е скочила от 2,69 евро до 3,59 евро, или с 33,5% само за година.

Зад това поскъпване стоят няколко фактора, които действат едновременно. Слабите реколти в Испания и Турция, причинени от суши, екстремни горещини и необичайни студове, свиха предлагането точно когато търсенето остана високо. Производителите бяха принудени да плащат повече за напояване, електроенергия и труд, а транспортните разходи също останаха над обичайните си нива. В резултат лимонът, който доскоро беше един от най-достъпните цитруси, се превърна в символ на това как климатичните промени могат да повишат цената дори на най-обикновения плод.

Стратегическата суровина

До вчера лимонът беше просто плодът, който слагаме в чая или в салатата. Днес той се превръща в стратегическа суровина. От него зависят хранителната индустрия, производителите на напитки, фармацевтичните компании, козметиката и дори производството на етерични масла. Зад жълтата кора се крие пазар за милиарди долари, а битката за него става все по-ожесточена.

Световното производство се пренарежда под натиска на климатичните промени. Държави, които десетилетия доминираха пазара, губят реколти заради суши, горещини и необичайни студове. На тяхно място настъпват нови играчи, а Европа е принудена да търси все повече доставки извън традиционните си партньори.

Лимоновото дърво живее десетилетия, но става все по-уязвимо

Лимоните се отглеждат в субтропичен климат. Дърветата започват да дават плодове след няколко години и могат да дават реколта повече от половин век. За качествени плодове обаче са нужни постоянни температури, много слънце и най-вече вода.

Именно водата се превръща в най-ценния ресурс. Лимоновите градини изискват редовно напояване, а при продължителна суша плодовете остават по-дребни, добивите намаляват, а качеството се влошава. Само няколко последователни седмици с екстремни горещини могат да унищожат голяма част от реколтата.

Все по-чести са и необичайните студове през пролетта, които унищожават цветовете още преди образуването на плодовете.

Китай е световният гигант, но не диктува пазара

Малко хора знаят, че най-големият производител на лимони в света е Китай. След него се нареждат Индия, Мексико, Аржентина, Бразилия, Турция и Испания.

Парадоксът е, че Китай не определя световната търговия. Огромната част от продукцията остава за вътрешния пазар, където потреблението непрекъснато расте.

Истинската битка за международния пазар се води между Испания, Турция, Аржентина, Южна Африка, Мексико и все по-настъпващите Перу, Колумбия и Египет.

Испания губи позиции

В продължение на десетилетия Испания беше безспорният владетел на европейския лимонов пазар. Само областта Мурсия се превърна в символ на европейските цитруси.

Но климатът променя правилата. Последните кампании донесоха сериозни суши, необичайни горещини и локални измръзвания. На места добивите намаляха драстично, а производствените разходи скочиха заради напояването, електроенергията и труда.

Испания остава най-големият производител на лимони в Европейския съюз, следвана от Италия, но за втора поредна година общото производство в ЕС намалява въпреки увеличените площи.

Турция изпадна в труден период

Дълго време Турция беше основният конкурент на Испания. През последните години обаче турските производители също понесоха тежки удари от неблагоприятното време. Сушата, последвана от измръзвания в някои райони, намали реколтата, а властите дори ограничиха част от износа, за да гарантират вътрешното снабдяване.

Липсата на турски лимони се усети почти веднага на европейския пазар и допринесе за повишаването на цените.

Новите победители

Докато Средиземноморието се бори със сушата, държавите от южното полукълбо печелят позиции. Южна Африка увеличава присъствието си през европейското лято. Аржентина остава гигант при индустриалната преработка и лимоновия сок. Мексико продължава да доминира северноамериканския пазар.

Все по-големи инвестиции правят Перу, Колумбия и Египет, които се възползват от променящия се климат и търсенето на нови доставчици.

Голямата битка за Европа

Европа е един от най-ценните пазари за производителите. Испания продължава да снабдява голяма част от европейските супермаркети, но вече не може сама да покрие търсенето. Затова през различните сезони европейските търговци все по-често купуват лимони от Южна Африка, Аржентина, Турция, Египет и Перу.

Това променя напълно логистиката. Вместо кратки доставки през Средиземно море, все повече плодове пристигат след седмици плаване от другия край на света.

Защо лимоните поскъпват

През 2026 г. лимоновият пазар се характеризира с недостиг на продукция в основните производствени райони. Слабите реколти в Испания, Италия и Турция, заедно с по-високите разходи за производство и транспорт, поддържат цените високи. Производителите в Южното полукълбо се възползват от ситуацията, но не успяват напълно да компенсират липсващите количества.

Къде е България в голямата игра

България практически не участва като значим производител на лимони. Климатът позволява отглеждането им само в ограничени райони и в защитени насаждения, което не може да задоволи вътрешното търсене.

Затова страната ни разчита почти изцяло на внос. През по-голямата част от годината лимоните в магазините идват основно от Испания, Турция, Гърция и Южна Африка, а в зависимост от сезона се появяват доставки и от Аржентина, Египет и други страни. Когато реколтите в Испания или Турция се свият, ефектът се усеща почти веднага и на българския пазар чрез по-високи цени.

Войната вече не е за лимоните

Истинската битка не се води за самия плод, а за ресурсите, които го правят възможен. Водата, устойчивите сортове, модерното напояване и климатичната адаптация постепенно се превръщат в новото злато на цитрусовото производство.

Лимонът е едно от първите доказателства, че климатичните промени вече не са абстрактна прогноза, а фактор, който пренарежда световната карта на земеделието. Победителите няма да бъдат онези, които имат най-много овощни градини, а държавите, които успеят да осигурят вода, технологии и стабилни доставки в един все по-непредвидим свят.