Петролът поевтиня, но Ормуз държи пазара на ръба

Цените на петрола се понижиха днес, след като търговците прибраха част от печалбите, натрупани при четири поредни сесии на поскъпване. Брентът отстъпи до 84,95 долара за барел, а американският лек суров петрол - до 79,45 долара. Пазарът обаче остава близо до най-високите си нива за последния месец заради новата вълна американски удари срещу Иран и опасенията за доставките през Ормузкия проток. Техеран вече заплаши да ограничи допълнително регионалния енергиен износ.

Военните действия засилват напрежението около Ормуз, през който преди войната преминаваше около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Само ден след възстановяването на американската морска блокада броят на корабите, преминали през протока, е спаднал от 13 на седем.

Пазарът спря след четири дни ръст

По-рано през сесията Брентът поскъпна с близо един долар, но впоследствие инвеститорите преминаха към изчакване. Основният въпрос вече не е дали напрежението ще продължи, а дали ще доведе до реално и продължително прекъсване на петролните потоци.

„Геополитическите рискове продължават да оказват силна подкрепа на цените на петрола, но след значителното поскъпване търговците възприемат изчаквателна позиция“, заяви старшият пазарен анализатор във „Филип Нова“ Приянка Сачдева.

По думите ѝ инвеститорите следят следващите действия на Вашингтон и Техеран, както и възможността ударите да засегнат пряко енергийни съоръжения или корабоплаването.

Ормуз остава голямата заплаха

САЩ нанесоха удари по ирански съоръжения за брегова отбрана и ракетни позиции, след като отново блокираха пристанищата на страната. Американски представители предупредиха, че операцията може да бъде последвана от по-сложни действия.

Иран отговори, че води „екзистенциална война“ със САЩ, и заплаши да затегне натиска върху регионалния износ. Възможно продължително затваряне или сериозно ограничаване на движението през Ормуз би засегнало пряко доставките от Персийския залив.

Главният стратег в „Нисан Секюритис Инвестмънт“ Хироюки Кикукава смята, че американският петрол може да поскъпне до 85-87 долара за барел в зависимост от развитието на конфликта.

Втори фронт за енергийните доставки

Допълнителен риск е възможността Иран да използва съюзниците си от движението на хусите в Йемен за ограничаване на трафика през Баб ел Мандеб - входа към Червено море.

Подобен ход би поставил едновременно под заплаха две от най-важните артерии за световната търговия и енергийните доставки. Корабите могат да бъдат принудени да използват по-дълги и по-скъпи маршрути, което ще повиши транспортните разходи и натиска върху цените.

Брентът може да мине 110 долара

„Голдман Сакс“ прогнозира, че Брентът може да надхвърли 110 долара за барел през четвъртото тримесечие, ако възстановяването на износа от Персийския залив се забави. При отслабване на напрежението и по-бързо нормализиране на производството цената може да се върне до малко над 60 долара до края на годината.

Рискът се увеличава и от ниските американски запаси. Анализаторите на „Ай Ен Джи“ предупреждават, че търговските резерви в САЩ са на най-ниското си равнище от 2022 г. и на най-ниското сезонно ниво от 2018 г.

„Подновените нарушения на петролните доставки настъпват след значителното намаляване на запасите през второто тримесечие, което прави пазара по-уязвим“, посочват анализаторите.