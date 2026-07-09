Петролът тръгна нагоре след ударите по Иран. Ормуз пак плаши пазарите

Цените на петрола се повишиха с над 1% в азиатската търговия, след като Съединените щати нанесоха нови удари по Иран. Ескалацията намали очакванията за бързи преговори за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 1,1%, до 78,88 долара за барел. Американският лек суров петрол се повиши с 85 цента, или 1,2%, до 74,37 долара за барел, съобщи Ройтерс.

Ормуз отново е големият страх

Преди войната през Ормузкия проток са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Затова всяка нова атака в района веднага се превръща в сигнал към пазарите, че рискът за доставките остава висок. И двата основни сорта петрол - Брент и американският лек суров петрол - поскъпнаха с над 1 долар още вчера, след като американските военни започнаха нови удари срещу Иран. Тогава Брент за кратко премина и нивото от 80 долара за барел.

Ударите върнаха военната премия

Анализатори на Ай Ен Джи, цитирани от Ройтерс, посочват, че новите американски удари са подкрепили цените на петрола, защото подкопават доверието в крехкото примирие. Американската армия съобщи, че операцията е насочена към запазване на движението през стратегически важния Ормузки проток. Това стана часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за прекратяване на войната е приключило.

САЩ удариха около 90 цели

Централното командване на САЩ съобщи, че са поразени приблизително 90 ирански военни цели. Сред тях са били системи за противовъздушна отбрана, обекти за брегово наблюдение, складове за ракети и дронове, военноморски способности и военна логистична инфраструктура по иранското крайбрежие. По-рано Иран съобщи, че е атакувал американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт в отговор на предишни американски удари по инфраструктура.

Корабособствениците стават по-предпазливи

Според анализатора на Ай Джи Тони Сикамор засиленият поток от петрол през протока през последните седмици засега е приключил. Очакването е корабособствениците да възприемат по-предпазлив подход, докато стане ясно дали конфликтът ще се разрасне или ще остане ограничен. Това е важен детайл, защото дори без пълно затваряне на Ормуз по-високият риск може да оскъпи транспорта, застраховките и крайната цена на доставките.

Несигурността ще държи цените нервни

Ръководителят на енергийните анализи в Ди Би Ес Банк Сувро Саркар заяви, че въпреки временното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран значителните геополитически рискове остават. По думите му несигурността около конфликта вероятно ще продължи да подкрепя цените в краткосрочен план. Саркар очаква рисковата премия, свързана с войната, да не изчезне напълно от цените на петрола през следващите няколко месеца. Това означава продължаваща волатилност, дори ако в средносрочен план пазарът отново тръгне надолу.

Новите удари по Иран върнаха на пазара най-опасния сценарий - не задължително пълно спиране на Ормуз, а продължителна несигурност около един от най-важните енергийни коридори в света. Засега поскъпването е умерено, но реакцията на Брент и американския петрол показва, че търговците отново калкулират военен риск. Ако ударите продължат, цената на барела може да остане под напрежение точно в периода на силно лятно търсене.

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