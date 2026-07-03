Петролът леко тръгна нагоре, докато пазарът чака знак за мир

Цените на петрола се повишиха леко в петък преди дългия празничен уикенд в САЩ, предаде Ройтерс. Пазарите запазиха предпазлив оптимизъм около усилията за мирно споразумение между САЩ и Иран. Фючърсите на суровия петрол Брент поскъпнаха с 46 цента, или 0,64 на сто, до 72,26 долара за барел към 08:30 часа българско време. Американският лек суров петрол добави 37 цента, или 0,54 на сто, до 69,06 долара за барел.

Пазарът чака доказателства

Американските финансови пазари ще останат затворени в петък заради Деня на независимостта на САЩ. Това допълнително ограничава активността и прави движението при цените по-предпазливо.

През предходната сесия двата основни сорта достигнаха най-ниските си равнища от периода преди началото на американско-израелската военна операция срещу Иран в края на февруари. За седмицата Брент е поскъпнал с 0,35 на сто, а американският лек суров петрол - с 0,43 на сто. Това е най-слабото седмично движение при двата бенчмарка от месеци насам.

„Пазарът демонстрира предпазлив оптимизъм. Инвеститорите искат да вярват, че усилията за мир ще дадат резултат, но все още изчакват реални доказателства на място“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“.

Ормуз остава големият нерв

Корабоплаването през Ормузкия проток е частично възобновено според първоначалните договорености между Иран и САЩ след размяната на военни удари през миналия уикенд.

Преди началото на конфликта през протока преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Затова всяка новина за възстановяване на движението там веднага се отразява на очакванията за предлагането.

Добивът в Персийския залив се връща

Страните производителки от Персийския залив постепенно увеличават добива си след възстановяването на корабоплаването. Производството на петрол в Кувейт е нараснало до 1,65 милиона барела дневно през юни спрямо 580 000 барела дневно през май, съобщи източник на Ройтерс, запознат с въпроса.

Същевременно най-малко пет супертанкера, превозващи общо 10 милиона барела саудитски суров петрол, са преминали през Ормузкия проток. Националната петролна компания „Сауди Арамко“ е преминала към продажби на спот пазара, за да ускори доставките за азиатските клиенти.

Контангото показва нова сметка

С нарастването на предлагането пазарната структура при Брент премина в контанго. Това означава, че фючърсите с по-далечен падеж се търгуват по-скъпо от тези за незабавна доставка.

Анализаторите на Ай Ен Джи отбелязват, че възстановяването на доставките съвпада с продължаващото освобождаване на количества от Стратегическия петролен резерв на САЩ.

„С преминаването на фючърсната крива в състояние на контанго може да започнем да наблюдаваме засилване на покупките на пазара“, посочват анализаторите на банката.

Спокойствието още не е победа

Петролният пазар днес не празнува мир, а само тества надеждата за него. Частичното възстановяване на Ормуз намалява напрежението, но не премахва риска от ново рязко движение, ако преговорите се провалят или ударите се подновят. Засега цените вървят нагоре внимателно - достатъчно, за да покажат оптимизъм, но не и доверие, че кризата е приключила.

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