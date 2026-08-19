Лудница за лукс имоти в София! Къде е най-скъпо



Пазарът на луксозни жилища се развива изключително позитивно след влизането ни в еврозоната. През първата половина на годината сделките с имоти в София с цени над 500 хил. евро нарастват с 31,6%, а делът им от всички покупки на жилища в столицата се увеличава до 3,47%, при 2,18% през същия период на миналата година. Това показват данни на Агенцията по вписванията и на консултантската компания “Юник Естейтс”.

На пазара на имоти има различни тенденции в отделните ценови сегменти. Намаление на броя на сделките има при имотите с цени до 200 хил. евро, които са най-много на брой.

Средният ценови сегмент между 200 хил. и 500 хил. евро остава практически без промяна по отношение на броя на реализираните продажби спрямо същия период на миналата година. А на пазара на луксозни имоти има огромно увеличение на реализираните покупки. Сделките с жилища с цени между 500 хил. и 1 млн. евро нарастват с 28% спрямо първата половина на миналата година. При имотите с цени между 1 млн. и 2 млн. евро увеличението на сделките е още по-голямо - с 48,8 на сто. Покупките на луксозни жилища с цени между 2 млн. и 5 млн. евро нарастват с над 42 на сто. Общо за имотите с цени над 500 хил. евро увеличението на реализираните сделки е с 31,6% на годишна база.

През настоящата година повечето купувачи на имоти търсят жилища за собствено ползване. Явно хората с високи доходи искат да живеят в по-хубав дом и са готови да платят значителна сума за луксозно жилище, в което да живеят със семейството си.

На пазара на луксозни имоти има трайна тенденция за увеличение на сделките в сегмента между 500 хил. и 1 млн. евро. Средно на месец реализираните покупки на такива имоти в София са 51 броя през първата половина на годината, при 46 броя през миналата година и 27 броя през 2024 г. Данните показват отчетливо увеличение на интереса към жилищата в този ценови диапазон.

Купувачите на луксозни имоти стават все по-взискателни както по отношение на самите жилища, така и към локацията и заобикалящата ги среда. Затова най-много поскъпват жилищата качествено строителство на първокласна локация.

Сравнение на цените през първата половина на настоящата година спрямо втората половина на 2025 г. (традиционно най-силният период за пазара) показва, че в част от престижните райони цените на жилищата на кв. метър продължават да растат, а в други райони се задържат. Според експерти предвид динамичната икономическа среда в страната ни през последните две години сравнението с предходните шест месеца дава по-реалистична представа за текущото състояние на пазара, отколкото съпоставката на годишна база.

Най-много са поскъпнали луксозните жилища в столичния квартал “Лозенец” - с около 12% спрямо предходните шест месеца. В утвърдените централни райони - Докторска градина, “Оборище” и широкия център, цените също нарастват, но значително по-умерено спрямо миналата година. Консултантската компания е продала имот за 4 млн. евро още в процес на изграждане. Проект в центъра на София е разпродаден при цена 8800 евро на кв. метър преди Акт 15.