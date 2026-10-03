ЛУКОЙЛ влезе в преговорите между Тръмп и Путин

Преговорите между специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп и Русия за прекратяване на войната в Украйна са се разширили значително и вече включват многомилиардна сделка за международните активи на руския петролен гигант "Лукойл“. Сред ключовите обекти в преговорния пакет е и рафинерията на компанията в Бургас, съобщава вестник The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с процеса.

Специалните пратеници на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, участват пряко в разговорите. Според източниците руският президент Владимир Путин лично е повдигнал въпроса за продажбата по време на срещата в Кремъл от 5 септември, за да демонстрира възможност за бизнес отношения със Вашингтон. От американска страна сделката се разглежда като средство за подобряване на дипломатическия климат и стабилизиране на световните цени на горивата.



Международният пакет от активи на руската компания, оценяван по-рано тази година на близо 20 милиарда долара, включва нефтени находища в Камерун, бензиностанции в САЩ, както и ключови рафинерии за производство на дизелово и авиационно гориво в Нидерландия, Румъния и България.



Основен кандидат за придобиването е консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули, с участието на катарски инвеститори, фондове от Абу Даби и Корпорацията за международно финансиране на развитието към правителството на САЩ (DFC). Представители на американската държавна агенция заявяват, че потенциалната покупка ще допринесе за икономическата сигурност и външнополитическите цели на Вашингтон.



Финализирането на споразумението зависи от официалното одобрение на Министерството на финансите на САЩ, което следи спазването на международните санкции. В момента дерогациите и ограниченията върху активите са удължени до 29 октомври. Важна роля в икономическия диалог от страна на Москва играе специалният пратеник Кирил Дмитриев, който потвърди, че преговорите в енергийния сектор продължават.



