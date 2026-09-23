Файненшъл таймс разкри: Ново наддаване за активите "Лукойл"

Милиардерът финансист Тод Боули е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни инвеститори от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за оферта за международните активи на „Лукойл“. Те бяха предложени за продажба, след като миналата година САЩ наложиха санкции на руската петролна компания, предаде "Файненшъл таймс".

Тод Боули

Боули, който миналата седмица продаде дела си във футболния клуб „Челси“, работи по възможната сделка от месеци, съобщиха двама души, близки до процеса. Целта му е да измести американския инвестиционен фонд Carlyle, който през януари се договори да купи активите.

В консорциума на Боули участват американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) и шейх Тахнун бин Зайед ал Нахаян, брат на президента на Обединените арабски емирства. Включено е и катарското семейство милиардери Ал Хаят, което работи в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по имотни и енергийни проекти.

DFC, която е част от федералното правителство на САЩ и инвестира в проекти в чужбина, се очаква да придобие дял от порядъка на 15% в новата компания, казаха двама души, запознати с въпроса. Агенцията се ръководи от Бен Блек, син на Леон Блек - съосновател на инвестиционната компания Apollo.

Групата на Боули все още не е сключила сделка с „Лукойл“. Според запознати предложението ѝ е в напреднал етап, но не е ясно докъде са стигнали разговорите между двете страни.

Потенциалната сделка се появява десет месеца след като руската компания се договори да продаде мащабния си международен бизнес на Carlyle вследствие на американските санкции. Тази сделка е блокирана във Вашингтон в очакване на окончателно одобрение от САЩ.

Активите на „Лукойл“ в чужбина, оценени на 20 млрд. долара при счетоводното им отписване през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голям брой рафинерии в Европа.

Продажбата предоставя рядка възможност за придобиване на над 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.

Предложението на Боули би поставило американското правителство в необичайната позиция едновременно да участва в наддаването за активите и чрез друга част от администрацията да решава съдбата им.

Според човек, запознат с процеса, други кандидати, които по-рано са проявявали интерес към част или към всички активи, вече са се оттеглили.

Предложението повдига въпроса дали Carlyle няма да се окаже в неизгодно положение, ако Белият дом трябва да вземе решение при конкуренция с консорциум, в който участват американското правителство и инвеститори с връзки с администрацията.

„Да, има такова опасение“, каза човек, запознат с процеса.

Братята милиардери Рамез и Моатаз Ал Хаят на Световното клубно първенство по футбол на ФИФА през юли 2025 г. в Ню Джърси

Очаква се International Holding Company на шейх Тахнун да оглави консорциума заедно с базираната в ОАЕ Allied Investment Partners, съобщи човек, запознат с разговорите.

Семейство Ал Хаят би получило по-малък дял, а Боули и DFC биха контролирали мнозинството в управителния съвет, допълни той.

Братята Ал Хаят придобиват все по-видима роля като партньори в проекти с участието на хора, близки до администрацията на Тръмп.

Семейството има дял в имотен проект в Албания, в който участват Иванка Тръмп и Джаред Къшнър. То работи и по възможен проект за възстановяване на сирийската тръбопроводна мрежа с участието на Том Барак - специален пратеник на САЩ за Сирия и дългогодишен сътрудник на Тръмп.

UCC, компания под контрола на семейство Ал Хаят, наскоро получи и концесия за нефтено находище в Либия, предоставена без открит търг, и придобива миноритарен дял в газово находище във Венецуела, експлоатирано от BP.

„Лукойл“ е договорил отделна сделка за продажба на дяловете си в Казахстан на правителството на страната, която подлежи на одобрение от Министерството на финансите на САЩ. Делът на компанията в нефтеното находище „Западна Курна“ също е прехвърлен на Ирак. Първоначален опит на търговската компания Gunvor да придобие международния бизнес на „Лукойл“ беше отхвърлен от американското Министерство на финансите.

Боули стана известен с нашумели инвестиции в спорта, добива на полезни изкопаеми и инфлуенсъри, но основният двигател на инвестиционния му бизнес е животозастрахователна компания с активи за 60 млрд. долара, която инвестира спестяванията на американски пенсионери.

Базираната в Канзас Security Benefit, един от най-големите продавачи на анюитети в САЩ, инвестира около 40% от портфейла си в активи, свързани с други части от бизнеса на Боули.

Застрахователните му активи обаче попаднаха под засилено внимание на фона на проверка на застрахователни компании, контролирани от дългогодишния му бизнес партньор и бивш съсобственик на „Челси“ Марк Уолтър.

Белият дом, UCC и Боули отказаха коментар. „Лукойл“ и International Holding Company не отговориха на запитванията за коментар, пише още "Файненшъл таймс".



