Слави избухна: Унищожих срамната плоча на Петрохан

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов написа в социалните мрежи, че лично е предприел действия по унищожаването и премахването на спорната паметна плоча на прохода Петрохан.

По думите му, монументът е поставен незаконно и представлява абсурдна възхвала на извършител на тежки престъпления, изписан редом до имената на неговите жертви.

Трифонов направи паралел с издигнатия от самия него паметен знак в Синеморец, посветен на двама български граждани, загинали при спасяването на давещи се деца.

Ето какво написа Слави Трифонов:

Поставял съм паметна плоча. Тя се намира на плажа край Синеморец и е в памет на двама смели, всеотдайни и жертвоготовни мъже - Петър Тодоров и Христо Стефанов.

Те спасиха две давещи се деца от морето, но самите те не успяха да излязат и загинаха. Живот за живот.

Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча. На нея, освен имената на Петър Тодоров и Христо Стефанов, пише още: "Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!".

Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго.

Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан.

Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!

П.С. Ако някой реши пак да сложи плоча, пак ще я унищожа.