Обрат на магистралите. Едни шофьори с пълна забрана за изпреварване

Голяма промяна ще настъпи по магистралите, ако се приеме предложението на "Прогресивна България" за промени в Закона за движение по пътищата. Управляващите предлагат пълна забрана тирове над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Те трябва да се движат само в дясната лента. Проектът вече е внесен в деловодството на Народното събрание, съобщава NOVA.

Според предложението при нарушение на забраната, се отнема книжката на водача за три месеца, а глобата е в размер на 500 евро.

Идеята за пълна забрана за изпреварване от страна на тировете беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите са категорични, че мярката, сама по себе си, е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Добавиха, че в противен случай дясната лента по магистралите ще бъде блокирана от тирове.

От камарата на автомобилните превозвачи не са съгласни с пълната забрана. Една от причините е свързана с така наречените „коловози” в дясна лента. „Това е типична българската особеност – ние не сме си оправили пътищата, за да може да има такава забрана“, твърди Димитър Димитров.

Другият проблем е свързан с движението на извънгабаритни автомобили.

„Това означава, че всички останали тежкотоварни автомобили трябва да се движат от порядъка на около с 50-60 км в час зад тях. Не виждаме логика и как това ще подобри безопасността“, добави той.

От Съюза на международните превозвачи също смятат, че мярката трябва да се прилага в определени дни или часове. Но най-добрата превенция била, ако се инвестира в трета лента на магистралите.

„Което означава, че имаме дясна и средна лента за движение и скоростна за изпреварване“, поясни Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи.