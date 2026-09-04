Двойни курсове за шофьори. Голяма реформа

Своеобразен двоен курс за шофьорите предвижда Министерство на транспорта, за да сложи край на войната по пътищата. Една от мерките, по които работим, е надграждащо обучение за новите водачи. Това означава допълнителен етап след получаването на шофьорската книжка, който да ги подготви за по-сложни и рискови ситуации: мокра настилка, загуба на сцепление, аварийни маневри и правилна реакция при възникване на опасност, заяви министър Георги Пеев в специално интервю за „Стандарт“.

За да постигнем тази цел, трябва да изградим специализирани центрове със симулационни полигони, където водачите ще могат практически да се обучават как да реагират в рискови ситуации, каза Пеев. И уточни, че това е практика в редица европейски държави. Идеята е младият шофьор да придобие увереност и практически умения в контролирана среда, преди да му се наложи да реагира в реална критична ситуация на пътя.

Безопасността на движението по пътищата изисква ясен контрол и ясна отговорност. В момента контролът на пътя е разпределен между няколко институции, които работят с различни системи, различни камери и различни правила. Това води до дублиране на функции, неефективност, забавяне и липса на достатъчна проследимост.

Именно това искаме да променим. Новият модел предвижда обединяване на проверките на пътя в единен контролен орган, съобщи още министър Георги Пеев.