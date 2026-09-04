Сменят маршрута на ключова трамвайна линия в София

От 5 септември 2026 г. се въвежда промяна в маршрута на трамвайна линия №8 в София.

Промяната е част от оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на Столична община и подобряването на транспортното обслужване.

Трамваите ще обслужват всички съществуващи спирки по маршрута на линията. Те ще се движат по следния маршрут:

В посока пл. „Журналист“: от ж.к. „Люлин 5“ по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, бул. „Панчо Владигеров“, метростанция „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Вардар“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Христо Смирненски“ до пл. „Журналист“.

В посока ж.к. „Люлин 5“: от пл. „Журналист“ по бул. „Христо Смирненски“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Вардар“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Джавахарлал Неру“, през метростанция „Люлин“, по бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до ж.к. „Люлин 5“.