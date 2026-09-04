Жега за празниците, после изненада. Проф. Рачев оттегли обещание за 15 септември

Лятото няма никакво намерение да капитулира през празничния уикенд. Времето през почивните дни ще бъде много хубаво и с температури между 3 и 6 градуса над нормата, прогнозира пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев. В събота на много места термометрите ще показват между 30 и 35 градуса, а истинската промяна се очаква едва след 10 септември. Точно тогава, по думите му, ще усетим „първото лице и първия полъх на есента“.

Три почивни дни с вкус на август

Празничните дни ще минат под знака на слънцето и високите температури. Проф. Рачев очаква типично летни стойности, а Южна Европа ще остане още по-гореща - в Мадрид например температурите могат да достигнат 37 градуса.

И у нас септември засега върви с летен характер. Температурите са с 3 до 6 градуса над обичайните за периода, а усещането на места остава като през август. Морето също е топло, но тропичните нощи вече отстъпват и вечерите стават по-комфортни.

След 10 септември есента се обажда

Първата по-осезаема промяна се очаква около 10-11 септември. Според проф. Рачев тогава към България ще нахлуе по-хладен въздух, а между 10 и 12-13 септември атмосферната обстановка може да стане доста интересна.

Особено внимание климатологът обръща на Черноморието. Там нахлуването може да помогне за образуването на специфичен циклон, който да донесе повече валежи. По думите му денят вече е под 13 часа и всеки следващ се скъсява с около три минути, а слънцето постепенно губи от летния си заряд.

Проф. Рачев си взе обратно прогнозата за първия учебен ден

Най-интересната промяна в прогнозата е около 15 септември. Досега проф. Рачев уверено очакваше хубаво време за първия учебен ден, но вече оттегля тази категорична прогноза.

„Не е много сигурно, но около 15-16 септември може да има поредно хладно нахлуване и дъждове“, предупреди климатологът. Той не се ангажира с прогноза, че непременно ще вали, но очаква по-хладно време, като около обяд температурите вероятно ще бъдат приблизително между 20 и 26 градуса, на много места около 25-26 градуса.

В София след топлия дълъг уикенд се очаква постепенно понижаване на температурите, а дори в Пловдив вече започват да се усещат по-прохладни сутрини.

Септември остава топъл, а есента не бърза

Въпреки кратките хладни нахлувания проф. Рачев очаква септември като цяло да остане топъл и приятен. По думите му и есента се очертава доста топла, а засега прогнозите сочат подобна тенденция и за зимата.

Нивото на Дунав продължава да бъде стабилно ниско. След 11 септември валежите по горното течение на реката могат да доведат до леко покачване, но засега съществена промяна не се очаква.