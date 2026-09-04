Не канете гости на 4 септември. Старо поверие предупреждава за неприятности

На 4 септември православната църква почита свети свещеномъченик Вавила, епископ Антиохийски, и свети пророк и боговидец Моисей. В народните представи денят е свързан с няколко необичайни забрани - да не се ходи на гости, да не се почват кавги и да се избягват тъмните дрехи. Особено място заема и грижата за домашните животни, за чието здраве хората отправяли молитви. Част от старите поверия предупреждават, че неприятност, започнала на този ден, трудно се забравя.

Свети Вавила не пуснал владетеля в храма

Свети Вавила бил епископ на Антиохия през III век и останал в църковната история с твърдата си защита на християнската вяра. Според житието той отказал да допусне владетеля в християнски храм, за да не бъде осквернена светинята. Заради постъпката си бил арестуван, подложен на мъчения и накрая убит заедно с млади свои ученици.

Българската православна църква на 4 септември отбелязва още паметта на света мъченица Ермиония и преподобни Петроний.

Моисей получава Десетте Божи заповеди

На същия ден Църквата почита и свети пророк Моисей Боговидец - една от най-значимите личности в Стария завет. Според библейския разказ той извежда израилтяните от египетското робство, преминава с тях през Червено море и получава на Синай Десетте Божи заповеди.

Моисей води народа през пустинята в продължение на 40 години към Обетованата земя. Умира на планината Нево, след като я вижда отдалеч, но не влиза в нея.

Не ходете на гости според старото поверие

Народната част на календара за 4 септември е далеч по-колоритна. Според едно от разпространените поверия денят не е подходящ нито за ходене на гости, нито за приемане на посетители вкъщи.

Вярвало се, че подобно гостуване може да донесе неприятности както на домакините, така и на гостите. Затова хората предпочитали да останат в своя дом и да се занимават със собствените си задължения. Това е народно вярване и няма характер на църковна забрана.

Пазете се от кавги

Една от най-силните народни забрани за деня е свързана с конфликтите. Според старото поверие започналата на 4 септември кавга трудно се прекратява и може да остави продължително напрежение между хората.

Затова се препоръчвало да се избягват остри думи, семейни спорове и ненужни разправии. Ако възникне напрежение, народната мъдрост съветвала човек да отстъпи, вместо да задълбочава конфликта.

Защо старите хора избягвали тъмните дрехи

Друго необичайно поверие гласи, че на този ден не е добре човек да бъде облечен изцяло в тъмни цветове. Смятало се, че те привличат тъга, скръб и неприятности.

Затова на 4 септември старите хора предпочитали по-светли дрехи. И тук става дума единствено за фолклорно вярване, а не за изискване на Православната църква.

Молитва за здравето на животните

В народната традиция свети Вавила се свързва и с грижата за добитъка. На този ден стопаните отправяли молитви животните да бъдат здрави и предпазени от болести.

Особено внимание се обръщало на животните преди настъпването на есента и застудяването. Проверявали се оборите, храната и водата, а болните животни получавали повече грижи. В някои народни календари именно молитвата за здрав добитък е сред най-характерните обичаи на празника.

Какво е добре да направим на 4 септември

Денят традиционно се свързва със спокойствие в дома и избягване на излишни конфликти. Подходящо е да се обърне внимание на семейството, домашните задължения и животните, ако в стопанството има такива.

Православната традиция насочва вярващите към молитва и спомена за твърдостта във вярата на свети Вавила и за пророческото служение на Моисей. Народните забрани за гостите, тъмните дрехи и кавгите са част от фолклора и трябва да се разграничават от църковните правила.