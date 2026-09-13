Не канете гости на 4 септември. Старо поверие предупреждава за неприятности
Църквата почита свети Вавила и пророк Моисей Боговидец, а народният календар пази любопитни забрани за дома, дрехите и отношенията
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Църквата почита свети Вавила и пророк Моисей Боговидец, а народният календар пази любопитни забрани за дома, дрехите и отношенията
Не се оплаквайте и стойте твърди във вярата
Това са Светите седем отроки от Ефес
Който помогне на нуждаещ се, ще поучи благословения
Пророкът е един от най-силните мъже на Бога
Емилиан бил роб и тайно изповядвал християнската вяра
Свидетели сме на нелогична и безумна агресия, се казва в "Молитвена съпричастност"
Денят не трябва да започва с гняв и лоши мисли, защото това може да донесе напрежение през следващите месеци
Лидерът на "Възраждане" със специална позиция
Ден за молитва към апостолите и за добри дела у дома
Сланата и вятърът вещаят реколта, а православието припомня подвига на Онисим и Евсевий
Трифоновден е празник на името, виното и надеждата за плодородие
Какво се прави и какво не на деня на Тимофей Среднозимен
Прекланяме се пред Св. 14 000 младенци мъченици, избити по заповед на цар Ирод
Денят на света Евгения носи изцеление
Календарът предупреждава за кавги, заеми и работа, които носят бедност и нещастие
На този ден не бива да шиете, плетете, бродирате и правите други ръкоделия
Например не бива да се занимавате с мръсна домакинска работа, за да не си навлечете неприятности
Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни
Нов скандал в парламента - ДБ защити разкола