Мирон Ветрогон издухва лошото и носи благополучие. Кои имена празнуват днес?

На 8 август православната църква почита паметта на Свети Мирон, епископ Критски, и Свети Емилиан Изповедник, епископ Кизически.

Свети Мирон живял през III-IV век и се отличавал с добродетелност, мъдрост и милосърдие. Заради праведния си живот бил ръкоположен за свещеник, а по-късно станал епископ на Крит.

Според църковното предание по време на гоненията срещу християните той подкрепял вярващите и извършил множество чудеса. Затова днес към него се отправят молитви за здраве, изцеление и душевен мир.

На 8 август се почита и Свети Емилиан Изповедник, епископ на Кизик. По време на иконоборческите спорове той отказал да се отрече от почитането на светите икони въпреки натиска на властта. Заради вярата си бил лишен от епископския си сан и изпратен в изгнание.

Между 726 и 842 г. православната вяра и нейните последователи били подложени на жестоки преследвания. Държавната власт се опитвала със сила да наложи иконоборството, а защитниците на иконопочитанието били преследвани, измъчвани и изпращани в изгнание.

В крайна сметка Църквата утвърдила разбирането, че иконата е образ на реално съществуваща свята личност, а почитта не е насочена към дървото или боята, а към този, който е изобразен.

Мирон Ветрогон – вятърът, който „отнася“ лошото

В народния календар празникът е известен като Мирон Ветрогон. Името идва от характерните за началото на август силни ветрове.

Според старите поверия вятърът не просто раздвижва въздуха – той може да отнесе тревогите, лошите мисли и нещастието, а на тяхно място да донесе късмет и благополучие.

Денят се смята за подходящ за работа в градината и на полето, както и за събиране на горски плодове и гъби. В миналото те били сушени или превръщани в сладка и зимнина.

Какво не се прави на 8 август?

Според народните вярвания днес има няколко неща, които е добре да се избягват:

Не се оплаквайте от съдбата си – вярва се, че така човек може да привлече още неприятности.

Не вземайте вещи или пари от кръстопът – смята се, че заедно с тях можете да „приберете“ чужда беда.

Не шийте и не кърпете дрехи – според поверието така човек може символично да „зашие“ късмета си.

Не прекалявайте с домакинската работа – старите хора вярвали, че с боклука може да бъде „измeтено“ и благополучието от дома.

Избягвайте кавги, завист и лоши думи.

А най-хубавото поверие за деня е просто: оставете вятъра да отнесе лошото и не го връщайте обратно с лоши мисли.

Имен ден

На 8 август имен ден празнуват Мирон, Мирослав, Мирослава, Емилиан и Емилия.