Голямо чудо почита църквата днес! Вдъхновява християните вече 17 века

На 4 август Българската православна църква почита паметта на Светите седем отроки от Ефес – едни от най-почитаните раннохристиянски светци, чиято история се смята за символ на непоколебимата вяра, Божията закрила и надеждата за възкресението.

Жестокото гонение на християните

Историята започва през III век по времето на римския император Деций Траян (249–251 г.). Той издава указ, с който въвежда задължително поклонение пред езическите богове и пред самия император.

Повечето жители на Римската империя безпрекословно изпълняват заповедта, но християните отказват да се отрекат от своята вяра.

За Деций това е държавна измяна. Така започва едно от най-жестоките гонения срещу християните, останало в историята като „Дециевото гонение“. Хиляди вярващи са подложени на изтезания и намират мъченическа смърт заради убежденията си.

Седем младежи избират вярата пред живота

Сред преследваните били и седем млади християни от град Ефес, произхождащи от знатни семейства.

За да избегнат принудата да се поклонят на езическите идоли, те се укриват в пещера в планината край града.

Скоро обаче убежището им е открито. Вместо да ги изведат, войниците зазиждат входа на пещерата с огромни камъни, оставяйки младежите да загинат.

Чудото след два века

Според църковното предание след близо 200 години местен селянин започнал да разчиства камъните пред пещерата и случайно я отворил.

Там открил седемте младежи, чиито тела изглеждали така, сякаш само спят.

Друго предание разказва, че те дори се събудили за кратко и разговаряли с хората, които ги намерили.

Новината достигнала до епископа, областния управител и до император Теодосий II, известен със своето благочестие.

Самият владетел пристигнал в Ефес, за да стане свидетел на необикновеното събитие.

След срещата със светите младежи те отново заспали – този път завинаги, очаквайки според християнската вяра всеобщото възкресение.

Защо Църквата ги почита?

Чудото със Седемте отроки от Ефес се превръща в едно от най-силните свидетелства за вярата във възкресението на мъртвите.

Затова Православната църква ги почита като светци и пример за твърдост, смелост и вярност към Бога.

Народните вярвания

В народната традиция денят е свързан с молитви за закрила на младите хора, за здраве и духовна сила.

Смята се, че на този ден е добре човек да поиска прошка, да направи добро дело и да се помоли за своите деца и близки, защото Светите седем отроки се считат за небесни покровители на младостта, чистата вяра и надеждата.