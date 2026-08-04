Вяра

Голямо чудо почита църквата днес! Вдъхновява християните вече 17 века

Това са Светите седем отроки от Ефес

Голямо чудо почита църквата днес! Вдъхновява християните вече 17 века
04 авг 26 | 7:20
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

На 4 август Българската православна църква почита паметта на Светите седем отроки от Ефес – едни от най-почитаните раннохристиянски светци, чиято история се смята за символ на непоколебимата вяра, Божията закрила и надеждата за възкресението.

Жестокото гонение на християните

Историята започва през III век по времето на римския император Деций Траян (249–251 г.). Той издава указ, с който въвежда задължително поклонение пред езическите богове и пред самия император.

Повечето жители на Римската империя безпрекословно изпълняват заповедта, но християните отказват да се отрекат от своята вяра.

За Деций това е държавна измяна. Така започва едно от най-жестоките гонения срещу християните, останало в историята като „Дециевото гонение“. Хиляди вярващи са подложени на изтезания и намират мъченическа смърт заради убежденията си.

Седем младежи избират вярата пред живота

Сред преследваните били и седем млади християни от град Ефес, произхождащи от знатни семейства.

За да избегнат принудата да се поклонят на езическите идоли, те се укриват в пещера в планината край града.

Скоро обаче убежището им е открито. Вместо да ги изведат, войниците зазиждат входа на пещерата с огромни камъни, оставяйки младежите да загинат.

Чудото след два века

Според църковното предание след близо 200 години местен селянин започнал да разчиства камъните пред пещерата и случайно я отворил.

Там открил седемте младежи, чиито тела изглеждали така, сякаш само спят.

Друго предание разказва, че те дори се събудили за кратко и разговаряли с хората, които ги намерили.

Новината достигнала до епископа, областния управител и до император Теодосий II, известен със своето благочестие.

Самият владетел пристигнал в Ефес, за да стане свидетел на необикновеното събитие.

След срещата със светите младежи те отново заспали – този път завинаги, очаквайки според християнската вяра всеобщото възкресение.

Защо Църквата ги почита?

Чудото със Седемте отроки от Ефес се превръща в едно от най-силните свидетелства за вярата във възкресението на мъртвите.

Затова Православната църква ги почита като светци и пример за твърдост, смелост и вярност към Бога.

Народните вярвания

В народната традиция денят е свързан с молитви за закрила на младите хора, за здраве и духовна сила.

Смята се, че на този ден е добре човек да поиска прошка, да направи добро дело и да се помоли за своите деца и близки, защото Светите седем отроки се считат за небесни покровители на младостта, чистата вяра и надеждата.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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