Вярата: Патриарх Даниил и митрополити от цялата страна призовават за духовното единство на българите

Хиляди вярващи у нас изпаднаха в духовен екстаз на големия празник, в който Православната църква почете пренасянето на светите мощи на първомъченик архидякон Стефан и паметта на свещеномъченик Стефан, Римски папа. Столичният катедрален храм „Света Неделя“ се превърна в епицентър на вярата, след като там бе изложена за поклонение уникалната чудотворна Хавайска (Иверска) икона на Божията Майка.

Лично Негово Светейшество българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави тържествената света литургия, призовавайки вярващите към покаяние и духовна ревност, следвайки примера на Пресвета Богородица.

Духовен пожар и призив за любов

Междувременно, по време на архиерейската света литургия в Чинтуловския манастир „Св. пророк Илия“ край Сливен, новият Сливенски митрополит Арсений отправи силно послание, акцентирайки върху любовта и смирението. „Живейте с Христос, а не със страх от Антихриста!“, призова той, подчертавайки, че истинската вяра се гради на милосърдие, а не на осъждане и разделение.

Мощни проповеди из цяла България

Духовното събуждане обхвана храмовете в цялата страна преди началото на Богородичните пости. Отците Благовест и Славчо Проданов във Видин и Търговище подчертаха ролята на покаянието за пътя към спасението. Отец Иван Марински от Смолян насърчи вярващите да търсят Божията сила, която помага за преодоляване на житейските бури. Отец Емануил в Добрич припомни, че всичко, освен греха, е дадено от Бога.

В допълнение, Врачанският митрополит Григорий отслужи молебен за здраве по случай Панаирните дни в Мизия. Духовниците бяха единодушни, че запазването на чистата православна вяра е ключът към преодоляване на трудностите. нека бъдем по-добри, по-смирени и не забравяме, че любовта към ближния е най-голямата християнска добродетел!