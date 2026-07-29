Патриарх Даниил наказа Никанор

Софийската света митрополия съобщава, че със заповед №134 от 28 юли 2026 г. на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, за държание несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата, на основание чл. 95, т. 19 и чл. 139, ал. 2 от Устава на БПЦ – БП, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край с. Гигинци, Софийска епархия, е наложен „АРГОС“ – пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 г.

След направен опит заповедта да бъде връчена на архим. Никанор Мишков от трима клирици на Софийската епархия на адреса на обителта на неговото покаяние и установеното му отсъствие от манастира без благословението на епархийския му митрополит, клирикът беше уведомен по телефон за наложеното наказание.

Публикуваме заповедта за сведение на църковното изпълнение и обществеността.

Съобщаваме също така, че на основание чл. 81 и чл. 95, т. 18 от Устава на БПЦ – БП и чл. 12 от Правилника за съдопроизводството на църковните съдилища на БПЦ, срещу архим. Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд.