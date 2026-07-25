Денят на света Параскева. Строги забрани за жените

Утре, 26 юли, църквата почита паметта на свети Ермолай и св. Параскева. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Свети великомъченик Ермолай е раннохристиянски светец и мъченик, почитан както в православната, така и в католическата църква. Животът му е свързан с периода на преследване на християните в Римската империя.

Прочетете също: Църковен празник на 24 юли: НЕ правете това утре, привлича нещастие

Ермолай е бил от град Смирна (днешен Измир, Турция). Според легендата той е бил лекар, който активно е помагал на християните, спасявайки живота им не само физически, но и духовно, като е проповядвал вярата. Някои източници наричат ​​Ермолай епископ. Той е живял приблизително през втори или трети век сл. Хр. – време, когато християните са били подложени на тежки гонения.

Свети Ермолай е арестуван заради вярата и проповядването си по време на едно от преследванията. От него е поискано да се отрече от християнството и да се поклони на езически богове, но той остава непоколебим. Заради това е подложен на жестоки мъчения и екзекутиран заради вярата си. Смъртта му се превръща в символ на непобедимостта на християнската вяра и вдъхновява много вярващи.

Светата мъченица Параскева е една от най-известните раннохристиянски светици, почитана като мъченица и светица (което означава тези, които са живели праведен, аскетичен живот). Тя е родена през втората половина на III век в град Епип (или Епип Сардийски) в Мала Азия (днешна Турция).

Параскева произхожда от богато и благочестиво християнско семейство. От детството си е била обучавана на строг християнски начин на живот. Тя се посветила на Бога, като е дала обет за безбрачие и пълно служене на Църквата. Практикувала е молитва, пост и благотворителност и е помагала много на бедните и болните.

Когато започнало преследването на християните, Параскева открито изповядвала вярата си и подкрепяла братята и сестрите си в Христос. По заповед на езическите власти Параскева била подложена на жестоки мъчения, защото отказала да се отрече от християнството. Тя издържала мъченията със смелост и твърдост, а след това била екзекутирана заради вярата си. Смята се, че е починала около 304 г.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 26 юли

Ако сутрин има мъгла, това означава хубаво време и ясно слънце, но ако мъглата се задържи дълго време, това означава дъжд. Ако вятърът духа от юг, скоро ще последва топло и сухо време, а ако духа от север, ще стане по-студено. Ако времето на 26 юли е ясно и сухо, есента ще бъде същата: топла и слънчева.

Какво не бива да правите утре? Според народните поверия, на 26 юли на жените е строго забранено да се занимават с тежка работа – особено с градинарство или работа на полето, както и с шиене, плетене или бродиране. Вярвало се е, че нарушаването на това правило може да доведе до загуба на хармония и щастие в семейството. Заемането на каквито и да е инструменти също не се е насърчавало на този ден, тъй като се е вярвало, че просперитетът и богатството ще напуснат дома заедно с тях.

Какво можете да правите утре? На този ден предците ни са започвали да прибират реколтата на картофите. На същия ден е обичайно да се събират лечебни билки и ябълки.